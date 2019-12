Javier Jurado: balance y trabajo legislativo

El edil de San Pedro de Jujuy, Javier Jurado, comentó que durante 2019 “el trabajo que tuvimos en el Concejo Deliberante, con los pro y contras, siempre estuve en las sesiones y reuniones de comisión y labor, no falté a ninguna de esas instancias. No es un ejemplo, sino mi forma de trabajar”.

“Mantuve mis convicciones y siempre estuve presente haciendo acotaciones, con cuestiones en las que no estaba de acuerdo, votando en positivo o negativo de acuerdo a la ocasión. Ocurrieron muchas cosas que descubrí, como cuando aprobamos el presupuesto donde faltan 109 nuevos empleados permanentes, que no figuran. Las contestaciones del intendente pero no traen soluciones, y siempre trabajando en minoría pero asentando dónde pertenezco y que tengo criterio propio para hablar de las cosas”.

En cuanto a la última sesión, Jurado dijo: “tuvimos una extensa orden del día, en el cual nos pedían aprobar el organigrama municipal. Lo obtuvimos con la documentación pero no tenía la firma de empleados permanentes, tampoco tuvimos el organigrama en sí, y mi foto fue negativo. Luego tratamos la designación y renuncia de funcionarios, y en eso voté positivo, en la designación de los mismos. También hubo pedidos de aprobación de proyectos de ordenanza y condonación parcial de deudas en el Juzgado de Faltas, donde se recauda mucho dinero. Hay condonación de deudas. Pedí que esta condonación fuera por lo menos tres meses más extensa, y hay descuentos de 45, 50 y 100%. Pero con la crisis no hay dinero para pagar las deudas, por lo que pedí extensiones y no se permitieron, quedaron hasta el 31 de enero, y lo voté negativo”.

“En cuanto al proyecto de ordenanza de actualización de la unidad de valor que tiene la Municipalidad, donde el valor se multiplica de acuerdo a distintos índices impositivos de barrido y otros impuestos, nos alarmamos porque de $1 pasará a $5, y conocimos esto con una nota del intendente que no aclara nada. El presidente del Cuerpo dijo que era para el Juzgado de Faltas, y en una ordenanza se ve que el UVM del Juzgado de Faltas es de $3, aumentado a $5. Igualmente considero que es mucho para el concepto y mi voto fue negativo. A los ciudadanos les piden mucho dinero, no les explican nada, y sin mi queja se habría actualizado de todas formas toda la forma impositiva. Logré que se detuvieran y explicaran conceptos, si pertenezco al Cuerpo, a todos tienen que darnos la misma información. Nunca nos dijeron nada. Cuando se realizó la reunión de labor pregunté y escribí todo lo dicho, entonces me explicaron la unidad de valor, y me pareció alta. Para la condonación pregunté el porcentaje y me dijeron de 45% en adelante. Espero que podamos trabajar más adelante en clarificar cuestiones del Concejo Deliberante, pero hay conceptos en que siguen adelante. El intendente tendría que haber mandado nuevamente el organigrama pero se votó de todas formas. Lo que se vive en el Cuerpo solo lo vivimos los concejales, pero deberían estar los ciudadanos y otras instituciones”.

El edil dijo que las sesiones se reanudarán en abril con el mensaje del intendente; “en marzo tenemos que elegir nuevas autoridades”.