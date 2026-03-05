Israel ordenó la evacuación urgente de Dahiyeh, bastión de Hezbollah en el sur de Beirut: “Salven sus vidas”

El ejército israelí advirtió a residentes de Bourj el-Barajneh, Haret Hreik y otros barrios dominados por el grupo terrorista que abandonen sus hogares de inmediato ante inminentes ataques.

El ejército israelí emitió el jueves una “advertencia urgente” a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, conocidos como el Dahiyeh y considerados el principal bastión de Hezbollah, ante la inminencia de nuevos ataques contra el grupo.

El portavoz militar en árabe, coronel Avichay Adraee, ordenó la evacuación inmediata de los barrios de Bourj el-Barajneh y Hadath hacia el este, en dirección al monte Líbano por la carretera Beirut-Damasco, y de los barrios de Haret Hreik y Shiyyah hacia el norte, rumbo a Trípoli por la carretera Beirut-Trípoli, o hacia el este a través de la autopista de Metn.

“Salven sus vidas y evacúen sus hogares de inmediato”, instó Adraee, quien advirtió que cualquier desplazamiento hacia el sur podría poner en riesgo la vida de los civiles. “Les notificaremos cuando sea seguro regresar a sus hogares”, agregó.

Horas después, cientos de miles de personas comenzaron a abandonar la zona en masa, según informaron periodistas de AFP. Residentes dispararon al aire para urgir a sus vecinos a salir cuanto antes, pero enormes atascos de tránsito se formaron en los accesos a los suburbios, impidiendo que muchos pudieran evacuar con rapidez.

La advertencia se produce en un día en que Israel ya había lanzado ataques en las primeras horas de la mañana contra los suburbios del sur de la capital. Imágenes de televisión mostraron columnas de humo elevándose sobre la zona. Según el Ministerio de Salud libanés, los ataques del jueves dejaron al menos ocho muertos en todo el país.

El Dahiyeh es el núcleo político y militar de Hezbollah en Líbano y ha sido blanco recurrente de la aviación israelí desde que el grupo arrastró al país al conflicto regional el lunes, cuando lanzó misiles y drones contra Israel por primera vez en más de un año. Israel respondió con bombardeos sobre el sur del Líbano y los suburbios de Beirut.

Hasta el momento, más de 83.000 personas han sido desplazadas dentro del Líbano, mientras que al menos 38.000 —en su mayoría sirios— han cruzado hacia Siria, según informó la agencia de refugiados de la ONU.

El Dahiyeh fue también escenario de dos ataques israelíes simultáneos el miércoles por la noche, en los que drones impactaron vehículos y causaron tres muertos y seis heridos. El ejército israelí dijo haber golpeado a un miembro de Hezbollah, sin dar más detalles. Más al norte, un ataque en el campamento de refugiados palestinos de Beddawi, cerca de Trípoli, mató a un alto funcionario de Hamas y a su esposa.

La evacuación del Dahiyeh se enmarca en una escalada más amplia. Israel también renovó el jueves su llamado a evacuar cientos de kilómetros cuadrados del sur del Líbano, incluyendo las ciudades de Tiro y Bint Jbeil, y confirmó que tropas de tres divisiones —infantería, blindados e ingeniería— operan dentro del territorio libanés. En el Monte Dov, fuerzas de la Brigada “Montaña” (810) avanzan con el objetivo declarado de desmantelar infraestructura de Hezbollah e impedir su refuerzo más allá de la frontera.

El conflicto en Líbano se desarrolla en paralelo a una guerra más amplia que desde el sábado enfrenta a Israel y Estados Unidos con Irán, y que ha causado la muerte de más de 1.000 personas en territorio iraní, más de 70 en Líbano y alrededor de una docena en Israel.

