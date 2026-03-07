Israel lanzó ataques «a gran escala» sobre Teherán mientras crece la tensión con Irán

Las Fuerzas de Defensa israelíes iniciaron una oleada de bombardeos contra objetivos militares y tácticos en la ciudad. En tanto, Rusia se pronunció sobre la crisis.

La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este viernes luego de que Israel confirmó ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán, la capital de Irán. La ofensiva se produjo tras reportes de explosiones en la zona oeste de la ciudad y marca una nueva escalada del conflicto entre ambos países.

Según informó el ejército israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de bombardeos contra instalaciones vinculadas al gobierno iraní, en el marco de la ofensiva militar que se desarrolla desde hace varios días. El anuncio coincidió con reportes de medios estatales iraníes que informaron fuertes explosiones en distintos puntos de la capital.

Antes de los bombardeos sobre Teherán, el ejército israelí había detectado una nueva ronda de misiles iraníes dirigidos hacia su territorio, lo que activó alertas aéreas en distintas zonas del país. En Tel Aviv, principal centro económico de Israel, se escucharon varias explosiones tras los lanzamientos.

Sin embargo, los servicios de emergencia informaron que no se registraron víctimas durante los ataques. Horas más tarde, las autoridades israelíes comunicaron que la población podía abandonar los refugios en todas las regiones del país.

Putin habló con el presidente de Irán

En paralelo a la escalada militar, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con su par iraní Masoud Pezeshkian, en la que reiteró el respaldo de Moscú a Teherán.

Durante el diálogo, el líder ruso expresó nuevamente sus condolencias por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei y de varios miembros de su familia, ocurrida durante los primeros ataques del conflicto.

Se trató del primer contacto entre ambos mandatarios desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, un hecho que refleja la creciente dimensión internacional de la crisis.

Putin ya había enviado un telegrama a Pezeshkian el 1 de marzo en el que calificó la muerte de Khamenei como una “cínica violación” de las normas morales y del derecho internacional.

Rusia pidió frenar la guerra

Durante la conversación, el presidente ruso reiteró la postura del Kremlin frente al conflicto y pidió un cese inmediato de las hostilidades. Putin también planteó la necesidad de retomar el camino diplomático para evitar una escalada mayor en Medio Oriente.

Por su parte, Pezeshkian agradeció el respaldo de Rusia y destacó la defensa de la “soberanía e independencia” de Irán frente a los ataques externos. Desde el Kremlin, el portavoz presidencial Dmitri Peskov aseguró que el diálogo entre Rusia e Irán continuará en distintos niveles diplomáticos.

El funcionario evitó confirmar si Teherán solicitó asistencia militar a Moscú, aunque reiteró que Rusia mantendrá abiertos los canales de comunicación con el gobierno iraní.

Informes sobre cooperación militar entre Rusia e Irán

En paralelo, funcionarios vinculados a la inteligencia estadounidense indicaron que Rusia habría compartido información con Irán que podría facilitar ataques contra activos militares de Estados Unidos en la región, según revelaron medios como AP, The Washington Post y CNN.

De acuerdo con esas fuentes, Moscú habría proporcionado datos que permitirían identificar buques de guerra, aeronaves y otras instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

No obstante, las mismas fuentes aclararon que no existen pruebas de que Rusia haya dado instrucciones directas a Irán sobre cómo utilizar esa información.

La revelación representa la primera evidencia de una posible implicación indirecta de Moscú en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que podría ampliar aún más el alcance internacional del conflicto.

(A24)