Irresponsables: En San Pedro ya no saben cómo contener a vecinos para que no salgan y se cuiden

Este miércoles hubo mucha gente cobrando salarios, los jubilados y pensionados, cobrando el IFE como también en los cajeros, por lo que se notó una gran movimiento de personas.

Sobre esta situación donde muchos que no respetan las disposiciones, hacen caso omiso a las personas que se encuentran trabajando para tratar de concientizar y protegerlos porque no cumplen con esto, se refirió Miguel Justiniano, Director de Defensa Civil de San Pedro de Jujuy.

Sobre esta situación que se está planteando a diario señaló, “apuntamos directamente a corregir constantemente el movimiento de la gente, evitar los contactos, tratar de mantener la distancia entre uno y otro beneficiario, hay muchas mamas con su bebe, inclusive las hemos visto sin barbijos, recomendado que a los niños también le pongan barbijo, y por lo menos no estén contacto con cuando salgan, en general es el principal reclamo a la sociedad de San Pedro”.

En este sentido agregó el director de Defensa Civil, “estoy viendo que hay bastantes irresponsables, muchos irresponsables, los queres asesorar, explicares y te miran mal o te responden mal, sinceramente uno quiere evitar ese tipo de problema, no entienden, pero no hay caso somos hijos del rigor, buscamos la forma amable y respetuosa para pedirles que anden tanto con los elementos de bioseguridad, las barreras sanitarias que deberían tener, en el último de los casos hay algunos que te dicen cuando le preguntas por el alcohol en gel que se olvidó en su casa, menos mal que nosotros lo sanatizamos”.

“Tratamos todo el tiempo y en forma constante de insistir con las recomendaciones, hay un movimiento bastante importante, tanto vehicular como de transeúntes, los estamos cuidando de alguna manera pero ellos no están respondiendo ante la necesidad, esta es una pandemia que le está costando la vida a la gente, amigos nuestros se están muriendo, nos sorprendemos todos los días de casos positivos y terminan en estado grave, hospitales de campaña colapsados, por lo que esto va muchos más allá de una recomendación, nosotros como autoridades tratamos de explicarle a la gente, de concientizar, pero estamos siendo un poco desbordados, creo que la gente, más allá de las necesidades, hay mucha que sale al vicio a la calle, no se quedan en sus casas, no salen las personas que deberían realmente salir, es una lucha permanente” reflexionó.

Manifestó por otra parte, “estamos desde las 7 de la mañana hasta el medio día tratando que la gente recapacite, piense, pero no hay caso, si uno pasa por una empresa de crédito las filas son tremendas, no podemos estar en todas partes lamentablemente contamos con personal reducido, nos estamos cuidando entre nosotros también, pero tratamos de llegar a todos los que podamos, algunos nos miraran bien otros nos miraran mal, pero es nuestra obligación hacer que esa gente entienda el momento en el que estamos viviendo, estamos en plena etapa de invierno el virus es cada vez más agresivo, todos conocemos las estadísticas que brinda el gobierno y la verdad que es muy preocupante”.

A lo que agregó Justiniano, “esperemos que la gente recapacite y tome conciencia, que utilice el elemento que tiene para protegerse, crear la barrera natural entre el virus y uno, distanciamiento social, el uso correcto del barbijo, el alcohol diluido en agua, el alcohol en gel, cualquier elemento que tenga para protegerse, todos los medios de comunicación están directamente comprometidos con este tema, yo los veo a los noteros, a los periodistas que andan en la calle y sinceramente por mas que les repita la gente no entiende, particularmente digo que en el centro, dentro de todo, creo que en un alto porcentaje cumple, pero si vamos a los barrios la gente tiene una vida normal y por ahí no nos damos abasto para tanto, entonces es importante tratar de hacerles llegar este mensaje a la gente través de este medio y de cualquier medio. Los vecinos también en los barrios tienen que cuidarse, estamos en un mes muy particular hay juntadas, por qué no vamos a decir que no las hay, pero los mismos dueños de las pachitas deberían reducir tantos sus invitados y lo que implica esa tradición, pero bueno ojala este mensaje les llegue a la gente”.

Sobre el virus expresó, “cualquiera que tiene un teléfono celular abre un enlace o lo que sea y les explica que es el coronavirus, bueno ahora medianamente hay a futuro respuesta favorable pero hasta que eso llegue va a pasar un tiempo, reflexionemos un poco los habitantes de San Pedro de Jujuy, seamos un poquito más responsables cuando salgamos nos protejamos y protejamos al otro”.

“En el centro no hay comercio que no cumpla con las medidas de bioseguridad, pero en los barrios, también en el interior, estamos saliendo nosotros a través de nuestra jefatura con el doctor Ramírez, a veces vamos a Arroyo Colorado o los barrios del interior y la gente cumple mucho más que acá por eso tenemos más tranquilidad en la zona rural y que no tengamos esos casos que excepcionalmente pudo haber pasado lo de Lobatón o El Piquete, pero la idea es que justamente el vecino hoy sea mucho más responsable, muchísimo, es una gran recomendación que le hacemos como seres humanos, la gente por ahí no lo está entendiendo desde ese lado por eso pretendemos desde este mensaje que tomen conciencia”, concluyó.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ