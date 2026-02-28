Irán promete una «lección inolvidable» a Israel y EE.UU.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní afirmó que «los criminales sionistas y los sinvergüenzas estadounidenses» se arrepentirán de sus acciones.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, condenó el ataque unilateral de EE.UU. e Israel contra la República Islámica y lanzó una dura advertencia a ambos países.

«Haremos que los criminales sionistas y los sinvergüenzas estadounidenses se arrepientan de sus acciones», escribió en su cuenta de X.

«Los valientes soldados y la gran nación de Irán darán una lección inolvidable a la opresora potencia internacional», agregó el alto funcionario.

Larijani subrayó la determinación de las Fuerzas Armadas y el pueblo de Irán para responder con contundencia a los ataques perpetrados este sábado por EE.UU. e Israel, que han bombardeado ciudades causando víctimas civiles, en lo que Teherán ha calificado como una flagrante violación del derecho internacional y una escalada bélica injustificada.

(RT)