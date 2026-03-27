Irán prohíbe a sus deportistas viajar a países “hostiles”: Qué pasa con el Mundial 2026

El Ministerio de Deportes de Irán anunció la medida en medio de dudas sobre la participación de la selección iraní en el Mundial de Estados Unidos.

El Ministerio de Deportes y Juventud iraní anunció este viernes que “la presencia de equipos nacionales y de clubes en países considerados hostiles y que no puedan garantizar la seguridad de los atletas y miembros del equipo iraníes queda prohibida hasta nuevo aviso”.

En medio del conflicto en Medio Oriente, el régimen de Irán establece esta prohibición a sus deportistas y crecen las dudas sobre la participación de la selección iraní en el Mundial 2026.

Para justificar la medida, se mencionaron “informes sobre un enfrentamiento entre el equipo Tractor y un equipo de los Emiratos Árabes Unidos en Arabia Saudita”, donde debía jugar un partido de la Liga Élite de la AFC, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a través de Newsweek Argentina.

La decisión vuelve a abrir dudas sobre la participación de Irán en el Mundial 2026 que comenzará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, debido a la guerra que se inició tras los ataques estadounidenses e israelíes.

Irán forma parte del Grupo G junto con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, y sus partidos para la primera fase están programados para disputarse en Los Ángeles y Seattle. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una amenaza contra el seleccionado iraní, remarcando que no considera que sea “apropiado” que viajen a su país “por su propia vida y seguridad”.

El Ministerio de Deportes iraní informó semanas atrás que “no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”.

Por su parte, Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, dijo que se encuentra en negociaciones con la FIFA para trasladar sus partidos a México, aunque, hasta el momento, esta busca mantener el calendario de partidos sin cambios.