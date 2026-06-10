Irán lanza «un poderoso ataque» contra bases de EE.UU. en Oriente Medio en respuesta a la nueva agresión

Washington reanudó este martes sus ataques contra la República Islámica, después que las fuerzas persas derribaran un helicóptero AH-64 Apache.

Algunas bases estadounidenses en Oriente Medio fueron blanco de «un poderoso ataque» de las fuerzas iraníes, comunicó este miércoles el Cuartel General Central Khatam al Anbiya (el máximo órgano operativo del mando militar del Ejército persa).

Los militares detallaron que el ataque fue lanzado «en respuesta a la agresión del Ejército estadounidense, considerado terrorista, en zonas del sur del país, bajo el falso pretexto del derribo de un helicóptero», recoge Tasnim.

Asimismo, advirtieron que si el país norteamericano repite sus ataques contra la nación persa, «se llevarán a cabo ataques más severos y generalizados contra el conjunto de objetivos establecidos en la región».

Mientras, desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) detallaron que sus fuerzas navales lanzaron un ataque con drones contra la Quinta Flota de EE.UU., con base en Baréin. «Los enfrentamientos continúan y los valientes guardias de la nación iraní están respondiendo a las agresiones del enemigo», reza el comunicado.

EE.UU. reanudó en la noche de este martes sus ataques contra la República Islámica, en respuesta al derribo de un helicóptero AH-64 Apache. La operación se ejecuta por orden directa del comandante en jefe y constituye, en palabras de Washington, «una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní».

Según el CGRI, las fuerzas estadounidenses atacaron «con pretextos infundados» varios puntos en Jask, Sirik y Qeshm, causando daños en una torre de comunicaciones en Sirik y destruyendo dos depósitos de agua en el condado. (RT)