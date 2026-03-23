Irán denuncia ataques a infraestructuras energéticas en dos ciudades

Se vieron afectadas instalaciones de gas en Isfahán y Jorramchar, según medios estatales.

Estados Unidos e Israel han atacado infraestructuras energéticas en las ciudades iraníes de Isfahán y Jorramchar, según informan medios estatales de Irán.

Así, se reportan daños al edificio de la administración de gas y la estación reductora de gas, así como a viviendas circundantes, en Isfahán, urbe en la parte central de la República Islámica.

Asimismo, se informa de un ataque a la tubería de gas de la central eléctrica de Jorramchar, en el oeste del país.

Los ataques tienen lugar luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, le diera a Teherán el pasado sábado un plazo de 48 horas para desbloquear el estrecho de Ormuz bajo la amenaza de destruir las instalaciones energéticas iraníes.

Agresión contra Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Desde el inicio de las hostilidades, más de 1.300 civiles han fallecido en Irán y más de 18.000 personas han resultado heridas, según las autoridades de la nación persa. Además, han sido destruidas o gravemente dañadas miles de infraestructuras civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

(RT)