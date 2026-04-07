Irán arma una cadena humana para defender las centrales eléctricas y los puentes de los ataques de Trump

«Los jóvenes de Irán se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra», dijo el régimen iraní.

Los iraníes se movilizaron para formar cadenas humanas como forma de protección a las centrales eléctricas y puentes ante las amenazas de ataque de Donald Trump cuando se cumple el plazo de ultimátum.

La escala narrativa del presidente de Estados Unidos ha llegado a su máxima nivel cuando este martes dijo que esta noche iba a «eliminar una civilización entera».

«Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá», dijo el líder republicano en su red social.

En este marco, en la ciudad de Teherán, cientos de iraníes se concentraron en Damavad, la mayor central eléctrica del país portando banderas de Irán y desafiando el ultimátum de Trump.

También se formaron cadenas humanas en Kermanshah, frente a la planta eléctrica de Bisotun, donde varios manifestantes portaron fotografías del fallecido líder supremo Alí Jameneí y de su sucesor, su hijo Mojtaba Jameneí, denunciando que atacar infraestructuras eléctricas constituye un crimen de guerra.

Otros puntos donde se formaron cadenas humanas fueron la central termoeléctrica de la ciudad noroccidental de Tabriz y la planta eléctrica de Shahid Rajaei, en la norteña ciudad de Qazvín.

«En este marco, en la ciudad de Teherán, cientos de iraníes se concentraron en Damavad, la mayor central eléctrica del país portando banderas de Irán y desafiando el ultimátum de Trump. También se formaron cadenas humanas en Kermanshah, frente a la planta eléctrica de Bisotun»

Las movilizaciones se replicaron además en Dezful (suroeste), donde estudiantes formaron una cadena humana sobre el puente histórico de la ciudad de más 1.700 años de antigüedad.

Las movilizaciones fueron impulsadas por el gobierno iraní. El viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi, explicó que buscan «escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo».

«Otros puntos donde se formaron cadenas humanas fueron la central termoeléctrica de la ciudad noroccidental de Tabriz y la planta eléctrica de Shahid Rajaei, en la norteña ciudad de Qazvín»

«Los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra», afirmó Rahimi.

El presidente, Masoud Pezeshkian, dijo esta mañana en respuesta a la amenaza de Trump que «más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán. Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán».

La incertidumbre respecto de lo que pueda ser la decisión de Trump en medio de negociaciones trabadas para liberar el Estrecho de Omruz es total, expone al mundo a una guerra nuclear y ha llevado el barril de petróleo cada más cerca de los 200 dólares.

(lapoliticaonline)