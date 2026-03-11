Irán afirma que el nuevo Líder Supremo está “sano y salvo” tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Informes de los medios de comunicación indicaban que Mojtaba Jamenei resultó herido en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojaba Jamenei, se encuentra “sano y salvo”, aseguró hoy Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

En una publicación en su canal de Telegram, Yousef Pezeshkian sostuvo que algunos amigos con “contactos” le habían dicho que el líder supremo se encuentra sano y salvo, indica la información de Xinhua que recoge la Agencia Noticias Argentinas.

Anteriormente, informes de los medios de comunicación indicaban que Mojtaba Jamenei resultó herido en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

