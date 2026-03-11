Invitan a vecinos de San Salvador de Jujuy a participar en una encuesta municipal

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó una encuesta abierta a la comunidad con el objetivo de conocer mejor los intereses, inquietudes y proyectos de los ciudadanos, información que permitirá diseñar programas y políticas públicas acordes a las necesidades actuales de la comunidad.

La propuesta está dirigida a todas las personas que viven, trabajan, estudian o desarrollan algún emprendimiento en la ciudad. A través de esta iniciativa, el municipio busca escuchar la voz de los vecinos y vecinas para fortalecer la planificación de acciones y proyectos que impulsen el desarrollo local.

Desde el municipio destacaron que completar el formulario demanda apenas unos minutos y representa una oportunidad concreta para que la ciudadanía pueda aportar su mirada y contribuir en la construcción de políticas públicas más cercanas a la realidad de la comunidad.

Quienes deseen participar pueden acceder al formulario a través del siguiente enlace: https://forms.gle/aitfn3nGyQx2WAR3A

La encuesta se completa en aproximadamente dos minutos y forma parte de las acciones que impulsa la Municipalidad para promover la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida en San Salvador de Jujuy.