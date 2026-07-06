Invitan a festejar el 9 de Julio con una nueva edición de “Plaza que Danza”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo invita a vecinos y turistas a celebrar el Día de la Independencia con una nueva edición de “Plaza que Danza”, una propuesta gratuita que reunirá música, danza, gastronomía y tradiciones populares el próximo 9 de julio en Plaza Belgrano.

En el marco de la conmemoración del 209° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la actividad se desarrollará el jueves 9 de julio, de 10 a 13 horas, en Plaza Belgrano, con una programación especialmente preparada para homenajear la identidad cultural argentina y disfrutar de una verdadera fiesta popular.

La jornada comenzará con la presentación de Juventud Prolongada, seguida por una clase magistral abierta sobre “El Cuando” de Carlos Vega, una oportunidad para conocer y valorar una de las expresiones tradicionales del folclore nacional.

Además, distintas academias de danza ofrecerán un espectáculo de baile de época, mientras que el Patio Criollo contará con música en vivo a cargo de Fati Sosa, generando un espacio de encuentro donde el canto, el baile y las costumbres argentinas serán los grandes protagonistas.

Como parte de la celebración, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de chocolate y pastelitos, dos clásicos de las fechas patrias que acompañarán una mañana llena de tradición y camaradería.

Con esta propuesta, el municipio busca revalorizar el patrimonio cultural, promover el encuentro entre vecinos y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad nacional. La invitación es abierta a toda la comunidad para compartir una jornada de celebración, música y danza en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.