Intimación de Vialidad Nacional: Tizón continúa brindando apoyo a feriantes

Sin evidencia de riesgo vial en la ruta nacional Nº 9 que cruza la localidad de Yala, el intendente Santiago Tizón ratificó apoyo a feriantes y exigió cese de hostilidades.

Luego que saliera a la luz la intimación de Vialidad Nacional al municipio de Yala, para prohibir que se siga realizando la tradicional Feria del Pan Casero, el jefe de esa comuna, Santiago Tizón, respondió la notificación y solicitó que quede sin efecto por considerarla improcedente, falaz y mendaz.

En el documento, el organismo nacional argumenta un posible escenario «de alto riesgo vial», afirmación que, según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy, no cuenta con respaldo en los registros oficiales vinculados específicamente a ese sector.

En la respuesta Tizón dejó en claro que «las construcciones existentes en el predio no están sobre zona de banquina ni zona de camino, sino a más de 35 metros del eje de la ruta, por lo que no afectan en absoluto a la seguridad vial».

Además, le pidió al encargado de VN sección Jujuy «el cese de los actos hostiles en contra de los emprendedores de la jurisdicción y abstenerse de cualquier intento por demoler el predio del Pan Casero, bajo apercibimiento de formular denuncia penal por la comisión de delitos previstos en los artículos 183, 184, 248, 249 y concordantes del Código Penal de la Nación».

El intendente yaleño también reiteró el pedido formal a Vialidad Nacional para la construcción de un sistema de semaforización sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso a la localidad de Los Nogales, solicitud que ha sido rechazada, incluso ante el ofrecimiento de la propia comuna de asumir la totalidad de los costos materiales.

De acuerdo a los datos estadísticos de Seguridad Vial de Jujuy, en 2025 se registraron ocho siniestros viales en el sector donde se solicitó intervención.

Ayer el intendente Tizón y el presidente del Deliberante de Yala se reunieron con los emprendedores de la feria que lleva más de 15 años de vigencia, para transmitirles tranquilidad y sobre todo acompañamiento. Los pequeños productores fueron informados que desde el municipio se respondió formalmente a la intimación de VN y que la feria se seguirá realizando, como todos los domingos, y que esa fuente laboral no se verá perjudicada.

La intimación de Vialidad a los emprendedores yaleños generó un fuerte rechazo e indignación de la comunidad jujeña, que expresó en redes sociales su apoyo y solidaridad con los productores que defienden el espacio de encuentro, cultura y turismo en la región.