Internas del PJ: Preocupación de referente social ante la pasividad dirigencial

El referente hizo notar que no se esta dando la importancia que debe tener una interna partidaria y más tratándose de un sector político muy grande como lo es el Partido Justicialista de Jujuy.

Por lo que luego opinó que de seguir de esta forma sería ir seguro a otra derrota electoral en el 2027 como la que viene sufriendo el PJ en estos últimos tiempos.

El afiliado Rolando Moreno comentó, “respecto a la interna sinceramente se está viendo un panorama bastante tranquilo, por ahí lo que se está viendo también es de que todos quieren una unidad pero algunos seguramente que van a querer ser primero como ser el presidente del partido y manejar toda la historia, pero hasta ahora creo que las cosas van demasiado tranquilas, no he visto tanto movimiento me han llamado para ir para charlar un poco”.

Luego comentó, nosotros seguimos esperando y viendo de la forma también de exigir de que haya internas en serio, donde cada uno tenga la posibilidad de participar a cada persona que está afiliada para poder estar a la altura de estas internas que se vienen”.

Por otra parte Moreno mencionó, “es muy importante la unidad, pero que también den lugar a las personas que trabajan, que realmente valen la pena, la personas militantes que son la base, los de los barrios, porque siempre están los mismos, ya creo que deberían parar un poco porque en caso contrario vamos a volver a perder y acá lo que se está laburando es para lo que se viene y el 2027 que queremos ser gobernación acá en Jujuy, eso creo que es lo que importa, pero en ese caso para que eso pase tenemos que estar todos unidos, pero no siempre lo mismo si no cambiar ya de personajes y poner personas que realmente amen a Jujuy y que realmente sean trabajadores”.

A su vez expresó, “lamentablemente acá se trata de poder y gente de plata que incluso barajan líneas desde Buenos Aires y de ahí acá en Jujuy hacen caso y eso no tiene que ser así, acá tenemos que ser autónomos, porque realmente la gente que somos y que amamos el peronismo, que estamos dentro del partido tenemos que tomar cartas en el asunto y sobre todo ver de que esto realmente sea algo fructífero, algo genuino para toda la provincia y no solamente para unos cuantos apellidos quienes están siempre, así que tenemos que decir alto a eso y empezar a pensar en algo genuino y ganar con el peronismo así tener la gobernación para el año 2027”.

Para finalizar recalcó, “la gente debe involucrarse y ser parte de esto, sacar a estas personas para que no sean los mimos de siempre porque hay que decirles y denunciarlos cuando las cosas hacen mal y poner a gente que realmente vale la pena para que de esta forma el peronismo siga creciendo, mucha gente me dice que para ser político tiene que estar uno preparado, pero no es así porque lo que siempre han estado no lo están e incluso perdonen mi expresión son todos delincuentes porque han saqueado Jujuy e inclusive han hecho negocios, por eso estamos como estamos hoy en día porque siempre la pagamos los trabajadores”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ