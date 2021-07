Internaron a Aníbal Pachano: “Gracias a todos por la preocupación”

Ingresó a una clínica en las últimas horas pero en diálogo con TN Show aclaró que este mediodía podrá volver a su casa. ¿Qué le pasó?

Aníbal Pachano preocupó a sus seguidores luego de que Intrusos revelaran que se encontraba internado. En comunicación con TN Show, el artista transmitió tranquilidad al reconocer que se encontraba muy bien, y aclaró que este viernes al mediodía regresará a su casa para descansar.

“Estoy empezando un tratamiento y cumpliendo los controles por mi enfermedad. Gracias a todos por la preocupación, pero está todo bien”, dijo. Fue en 2018 cuando se animó a contar que tenía cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro.

“Yo ya venía raro desde el 2015. Ya tenía síntomas, pero uno los va callando. Un día tuve un episodio de diabetes y empecé un tratamiento, que tenía dos etapas. Cumplí la primera, y en la segunda etapa me confundí y tomé dos medicamentos mezclados. Entonces, me empecé a sentir mal y me llevaron a una clínica, en donde me hicieron estudios y me dijeron que estaba todo bien”, se le escuchó decir durante una nota con Marcelo Polino.

En aquel entonces, regresó a su domicilio muy tranquilo, pero una situación en la cocina lo puso en alerta: “Se me ocurrió hacer un pastel de carne, siempre tardo 15 minutos porque me encanta cocinar, pero esta vez estaba tardando hora y media. Algo raro pasaba. Llamé a un amigo y le conté lo que me estaba pasando. Me fui a la Fundación Fleni. Entré a las siete de la tarde de un sábado y nunca más salí. Me hicieron millones de estudios. Ahí apareció el neurólogo y el oncólogo, que me explicaron lo que tenía. Yo les dije: ‘Díganme la verdad, que lo voy a revertir’. Y ellos me dijeron: ‘Tenés un puntito en el pulmón, un cáncer, y te provocó metástasis en el cerebro’”.

Pachano admitió que fue un “fumador insoportable”, pero siempre se mostró esperanzado de que saldría adelante para seguir disfrutando de la vida, del trabajo y su hija Sofía. “Me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio. Le pongo garra. Quiero que la gente sepa que se puede, pero es muy difícil. Tener una enfermedad terminal te conecta con un punto muy distinto”, comentó en una entrevista con Pampita.

Aníbal Pachano se consagró ganador de “Corte y confección”

El bailarín y coreógrafo venció a María Fernanda Callejón en la final y se emocionó hasta las lágrimas. “¡Muchas gracias! La verdad, un placer, comparto el premio con esta mujer que la quiero mucho y con todos mis compañeros”, exclamó en medio de una lluvia de papelitos.

Pachano sostuvo que aprendió un montón durante su participación, y remarcó su agradecimiento con la producción por el amor, cariño y el respeto.

(TN.com)