Intensos operativos policiales durante la madrugada en San Pedro

Gracias al Centro de Monitoreo911, efectivos policiales intervinieron durante la madrugada de hoy sábado en dos procedimientos culminaron con la demora de dos hombres que portaban armas blancas en distintos sectores de la ciudad.

El primer hecho se registró alrededor de las 03:00 horas, en inmediaciones del sector conocido como «Mi Plaza», donde se alertó la presencia de un sujeto que estaría amenazando a transeúntes con un arma blanca.

Al arribar al lugar, personal policial identificó al sujeto, al efectuar una requisa encontraron entre sus pertenencias armas blancas, siendo trasladado a la Comisaría Seccional 48°.

Posteriormente, alrededor de las 04:00 horas, se informó que un sujeto armado con un cuchillo en barrio Juan Pablo II, se encontraba amenazando a transeúntes con aparentes intenciones de robo, quien al percatar presencia policial emprendió la fuga e ingresó a un domicilio de la zona, escapando por los techos.

Tras un operativo de búsqueda y seguimiento, fue finalmente aprehendido sobre prolongación de avenida Libertador y trasladado a la Comisaría Seccional 35°, quedando a disposición de la Justicia.