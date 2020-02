Integrantes del Movimiento Territorial de Liberación de San Pedro de Jujuy viajarán a Buenos Aires

Jorge Adrián Basualdo, referente de la organización, comentó que “el lunes habrá reuniones, el 17, 18 y 19, con funcionarios nacionales, para conocer la lucha de las organizaciones sociales”.

“Serán reuniones con ministros para solucionar problemáticas. El país está muy mal, hay cosas que estarán paradas por un año, las multinacionales, empresas grandes, y en la parte social el gobierno sabe que no puede descuidarse porque eso llevó a estallidos sociales para otros gobiernos. Lo que venimos del sector social decimos que las organizaciones cumplimos un rol muy importante. Hay 9 personas que son dirigentes sociales y ocupan lugares en el gobierno nacional. Un ejemplo es Emilio Pérsico, y muchos otros. Es importante su rol; armamos una coordinadora nacional a la que pertenecemos como MTL y debatimos muchas cosas. Cuando salió el salario social complementario fue creado en consenso con dirigentes de organizaciones sociales, para organizaciones sociales y caducará. Esa es una de las cuestiones que trataremos porque desde el Ministerio de Desarrollo Social se están haciendo renovaciones para un nuevo programa para que nadie quede afuera. Trabajamos con eso, con cooperativas, con ingreso de personas a programas nacionales, programas nuevos. Nuestros sectores son los más castigados”.

Consultado por el re empadronamiento de cooperativas, dijo que “se realizó días pasados para programas de contención y contingencia, pero las personas que no se re empadronaron no seguirán cobrando. Es un corte de cabezas que menos tienen. Mandamos a personas a re empadronar y reclamaremos en Buenos Aires que no hay director de la Gerencia de Empleo nacional, no hay director provincial de ANSES donde se tienen que realizar muchos trámites y no hay turnos porque no hay director. Los sectores políticos no se ponen de acuerdo, todos quieren llevarse los laureles, quieren poner su gente, pero nos aprietan a nosotros”.

En cuanto a trabajo con instituciones gubernamentales, agregó que “iremos a una reunión de ello, que se realizará desde marzo. Habrá planes para cooperativas, organizaciones sociales, y se hará un trabajo con el Estado. Ingresamos muchas personas y creemos que los funcionarios vengan está bien, pero no hay que vender humo, estas personas se van y no conseguimos ninguna solución y nuestra gente es afectada. Le mienten y prometen, y el trabajo de red que realizamos es para llevar todas estas cuestiones en Buenos Aires. Vamos a conseguir soluciones para integrantes del MTL y CTA en Jujuy. En nuestra provincia tenemos más de 20 localidades con referentes e inscriptos y siempre gestionamos cosas. Cuando tuvimos que reclamar los hicimos, si hay solución dialogaremos, y si no la hay, ¿para qué dialogar? El tema de alimentos para comedores se solucionó y las cosas llegarían el viernes, y después se repartirán a las localidades”.

Refiriéndose al apoyo que darán a docentes, Basualdo dijo que lo tendrán “con los integrantes en la calle, pedimos la renuncia de la Ministra de Educación, quien atacó al sector educativo donde tenemos afiliados y no pudimos resolver nada el año pasado por la Ministra. Por otra parte, hicimos reclamos por el precio de la tarifa de energía eléctrica, es un derecho que nos corresponde, y queremos que haya solución, pero si no la hay, tenemos que salir a reclamar este derecho”.