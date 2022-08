Integrantes de la Lista Roja SEOM exigen nuevas elecciones en el SEOM

Así expresaron el candidato a secretario adjunto Luis Cruz, el candidato a secretario del interior Claudio Vega y Paula Córdoba por la secretaría de género.

Integrantes de la lista Roja que se presentó en la última elección en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipal, pidieron nuevas elecciones en el gremio ya que denunciaron que arbitrariamente fueron impugnados por la actual comisión directiva.

El candidato a secretario adjunto Luis Cruz comentó, “queríamos dar a conocer sobre las elecciones del 11 de enero de este año, las cuales fueron suspendidas el día 10 por el juez Jansen, visto a esto nosotros hemos armado una lista y hemos sido participantes de la elección por la lista Roja y por ciertas artimañas en el gremio quedamos fuera de las elecciones quedando así ellos como lista única por lo que nosotros seguimos haciendo presentaciones y queremos elecciones libres y democráticas”.

Además, Cruz añadió, “la lista Roja lleva como candidata a Ana Mendoza y trabajamos en virtud para que el gremio convoque a unas prontas elecciones donde participen todas las listas y que gane la mejor. Porque la Junta Electoral la impusieron ellos dejando a fuera 2 listas y quedando únicamente la lista Blanca y el motivo por el cual somos sacados ambas listas argumentaron que fue por inhibiciones civiles y penales ya que para ser partícipe de las elecciones uno no tiene que tener ninguna inhibición civil o penal”.

A lo que agregó el dirigente, “ellos hicieron la elección el día 11 no acatando el dictamen del juez que dio por suspendida y se auto proclamaron como lista única ganadora, nosotros hemos realizado varias presentaciones y ahora estamos haciendo notas para el Ministerio de Trabajo de la Nación donde nos dijeron que, si se debe realizar elecciones porque la comisión actual no está en regla, también del Ministerio nos dijeron que hay que seguir presentando notas y hacer prensa”.

También expresó, “con la actual comisión no nos sentimos representados como empleados municipales y no hay un aporte que nos llegue además nosotros pedimos el ingreso de un familiar por la persona que se jubile o haya fallecido por lo que pedimos ese derecho, pero no vemos eso, por ejemplo, si hoy en día me pasa algo quiero que quede mi hijo, pero no dan lugar”.

En otra parte de la nota mencionó, “ellos aluden que no tenes que tener inhibición civil, pero a nosotros todos los años nos piden en la Municipalidad la Planilla Prontuarial que es provincial, entonces nosotros la sacamos porque estamos limpios y es un tema burocrático, además nosotros no somos bien recibidos siempre, nos hacen un cuestionario cuando vamos al gremio ¿para qué? ¿a qué viene? Entonces nosotros queremos tener un gremio democrático donde pueda entrar una persona y hacer todos los tramites posibles”.

“Nosotros tuvimos desde un primer momento inconvenientes, porque la Junta electoral nos pidieron el número de empleado entonces para solicitarlo fuimos al gremio y nos dijeron que ellos no podían entregar el número de afiliado entonces donde”, siguió denunciando Cruz.

Sobre otras situaciones que se vive en el SEOM manifestó, “muchos de los compañeros tienen un gran malestar y están optando por la desafiliación del gremio porque aportamos todos los meses y no ven ayuda de ningún tipo, entonces nos brindan el apoyo para que sigamos adelante en esta lucha y lo que únicamente pedimos es fecha para las elecciones y que dejen que se presenten las listas y que gane el mejor, todo en beneficio de los empleados”.

Por otra parte, Paula Córdoba dijo en referencia a esta situación, “tenemos que salir e informar lo que nos está pasando porque somos empleados municipales que trabajamos en diferentes áreas y el empleado municipal si o si necesita apoyo que hoy en día no lo tiene, por ello salimos a los medios para que desde el gremio llamen a elecciones porque aún no hay legitimidad y flexibilidad de decir hagamos las cosas bien”.

Luego agregó, “ellos creen que la mayoría de las personas los apoyan y de ser así entonces hagamos elecciones y que los empleados voten para ver que lista los representa, por ejemplo yo soy inspectora de Tránsito y me están entregando la ropa de abrigo recién en estos momentos cuando ingresamos en primavera y no corresponde por parte de los funcionarios y en el gremio no tenemos quien nos salga a defender y decir que el compañero tiene que salir abrigado a la calle con la vestimenta adecuada para la función de cada uno, hay mucha cosas para hablar y nosotros desde la lista Roja queremos elecciones”.

Manifestando, además, “en nuestro estatuto no especifica que se tiene que entregar un certificado, lo que si dice es que tenes que ser empleado municipal con 2 años de antigüedad en el gremio y no tenes que tener inhibición nacional y a nosotros nos sacaron por no presentar un certificado y ellos al ser lista única no sabemos con cuantos votos ganaron en las elecciones”.

Así mismo otro de los candidatos de la lista Roja, Claudio Vega referente del interior de la provincia manifestó, “lamentablemente algún problema que tengan los compañeros en el interior se tienen que venir a Capital para hacer su reclamo y lo que nosotros queremos hacer al menos una pequeña sede en lugares estratégicos para que la gente no tenga que venir hasta la Capital, porque según los comentarios de los compañeros afiliados el interior está muy olvidado y no conocen a sus representantes porque desde el inicio por ejemplo en el Talar no se han aparecido ninguno”.