Integrantes de Comunidades Wichi salteñas estuvieron en Palpalá

Un integrante de las mismas contó la situación de las mismas, indicando que “las mujeres se encargan de hacer artesanías para vender. La familia ayuda a llevar dinero a la casa. Es parte de nuestra cultura y nuestra necesidad”.

“No tenemos agua ni ayuda social. Donde estamos nadie cobra ayuda social, nadie recibió ayuda, solo las mujeres porque les corresponde asignación universal. No cubren todas sus necesidades, apenas les sirve para comer, es para los chicos. Hay un puesto de agua pero no en todas las comunidades, había pozos casi en el centro de algunas comunidades pero ahora no funcionan. Sacan agua de caños que pasan por el lugar, hacen conexiones, pero hay muchas familias y no alcanza; las mangueras que tienen no cubren toda la zona”, agregó.

Además, indicó que “las casas en su mayoría son chozas. En el campo más bien son chozas, carpas, casi no hay de madera. Las de madera no se las dio el gobierno, las hicieron con sus propios medios. Vinimos a pedir ayuda a Salta, y a quien quiera colaborar. Hicimos reclamos pero siempre nos hicieron esperar, nos prometieron dura te años que la ayuda llegaría, y la gente de Salta colabora un poco pero no hubo soluciones concretas”.

Hubo referentes de las comunidades Wichis: Cebilar, Nueva Generaciòn, Chiripa, Lapacho Capi, Urundel, Pinguet, Pacará, El Cruce y Chulupí; algunos recordaron que vinieron a buscar ayuda “porque nos hace falta mercadería, ropa para niños; allá es difícil conseguir trabajo. Terminé la secundaria y no pude conseguir trabajo. Todavía vivo en el campo, y donde estoy hay un pozo de agua. Cuando hay lluvias el camino se pone feo y no podemos llegar al pueblo a buscar comida, y lo más difícil de conseguir es verdura para quienes vivimos en el campo. Compramos pero solo para un día o dos. Cuando le gente cobra va a Tartagal y vuelve”.

Por otro lado, señalaron que “necesitamos alimentos, principalmente. Las mujeres allá no tienen trabajo, algunas trabajan de empleadas y les dan para comprar cosas para el día, no tienen trabajo seguro. No hay muchos hombres que tengan trabajo seguro, tampoco. En algunas comunidades siembran sandía, choclos, cosas para consumir, y a veces los intercambian por comida. Vinimos a Jujuy a buscar mercadería. Queremos trabajos seguros para llevar cosas a casa”.

En cuanto a la salud, un referente dijo que “cada uno tiene que ir al hospital a sacar turnos para sus hijos. El hospital queda a 4 kilómetros, es la distancia al pueblo, tenemos que salir de la comunidad. Antes iban médicos pero ya no. Hay comunidades más alejadas, y a veces no alcanzan los turnos, en emergencias te dan un analgésico y nada más. No es lo mismo que sacar un turno por consultorio”.

Consultados por su viaje a Palpalá, sostuvieron que “hay muchas razones; nos sentimos olvidados, necesitamos cosas para nuestras familias, alguien nos abrió una puerta para venir, y nos quedamos en casas aquí. Quienes entienden lo que vivimos nos ayudan y los que no entienden nuestra situación, no lo hacen. Nos sentimos fortalecidos y cosechamos muchas cosas buenas acá. La cuestión del agua es el sufrimiento principal, la necesitamos, necesitamos alguien que escuche nuestras necesidades para que la gente entienda que antes de esto vivíamos en el campo y el agua nunca nos faltaba. Bebíamos de arroyos y montes y hay mucho desmonte, que nos está matando. Nos están quitando tierras pero para las elecciones nos visitan candidatos a cada rato pero todo termina ahí, en promesas. Los médicos solo van cuando tienen tiempo a ver a los niños. Nuestra raza es muy callada, no hacemos mucho y si nos pasa algo quedamos ahí, nadie dice nada. Aguantamos situaciones pero llega un momento en que no podemos más, y buscamos otros medios para sobrevivir, ya que estamos viviendo en tiempos en que nos quieren hacer desaparecer pero la naturaleza no permite esto y seguimos sobreviviendo. Luchamos durante 40 años en el lugar donde vivimos, tenemos 900 hectáreas en Ruta 34 cerca de General Mosconi y luchamos con juicios, apelaciones y cosas que no son favorables”.

“Hay un coordinador de caciques que los reúne para analizar propuestas y hasta que llegan a un acuerdo se debate, siempre se trata de buscar una solución para la gente. Los caciques antes se designaban por herencia. Luego se decidió hacer una elección por necesidad y las comunidades lo aceptaron”, agregaron.

Los referentes dijeron que “todos los funcionarios conocen la situación, no solo de los niños que fallecieron en Salta sino de niños internados por desnutrición; todo eso se supo por los noticieros o las redes sociales, y cuando llegaron a Palpalá intentaron reunirse con el intendente pero no pudimos contactarnos. Dos concejales trajeron cosas y nos acompañaron: Mamaní y González”.

“Nos dieron donaciones para las comunidades, y como representantes, estamos para ayudar. Recibimos ayuda pero son bolsones que nos alcanzan para dos días. Llegan cada 20 días y a veces no llegan, pueden pasar dos meses sin ello, y es lo único que llega a la comunidad. La ayuda que tuvimos en Jujuy fue inesperada; tenemos muchas cosas para llevar a nuestro lugar y estamos buscando vehículos para llevarlas”.