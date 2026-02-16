Instituto le ganó a Central Córdoba por 2-0 y sumó su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026

Matías Fonseca y Alex Luna fueron los goleadores de la noche.

Instituto derrotó a Central Córdoba por 2 a 0 en un partido que se resolvió en el primer tiempo y fue disputado en el estadio Juan Domingo Perón, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los delanteros Matías Fonseca y Alex Luna, de penal, fueron los goleadores del elenco cordobés.

Con el triunfo, Instituto sumó su primer triunfo del año y alcanzó los cuatro puntos, ubicándose en el duodécimo puesto de la zona A, mientras que el “Ferroviario” se encuentra una posición por detrás, con la misma cantidad de puntos.

En la próxima fecha, la “Gloria” recibirá a Atlético Tucumán, el jueves 19 de febrero a las 19:30, mientras que el equipo que dirige Lucas Pusineri será local de Tigre, el sábado 21 a partir de las 21:30.

Instituto abrió el marcador con su primera llegada de peligro, a los tres minutos, con un centro del carrilero Diego Sosa desde la izquierda que llegó al segundo palo y asistió el cabezazo del delantero Matías Fonseca, completamente libre de marca dentro del área chica.

En 19 minutos, un pase hacia la izquierda le llegó a Sosa, que remató a la carrera desde el vértice del área e impactó su remate en el travesaño.

A los 31 minutos, una mano del defensor Alejandro Maciel dentro del área generó un penal, que Alex Luna se encargó de cambiar por gol con un disparo bajo, abriendo el pie derecho.

La primera del complemento fue del local, a los 13 minutos, con un centro desde la derecha y cabezazo de “palomita” del defensor Fernando Alarcón, que se fue muy cerca del poste derecho del arquero Alan Aguerre.

A los 34 minutos, el volante Matías Vera aprovechó un rebote afuera del área y metió un remate seco con el empeine del pie derecho, que dio en el palo izquierdo del guardameta Manuel Roffo y se fue desviado.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 5.

Instituto 2 – 0 Central Córdoba.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Héctor Paletta.

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregu, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca, Alex Luna. DT: Diego Flores.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Tiago Cravero; Alan Laprida, Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 3m. Matías Fonseca (I) y 31m. Alex Luna de penal (I).__IP__

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Yuri Casermeiro por Agustín Quiroga (C) y Lucas González por Tiago Cravero (C), 23m. Joaquín Flores por Horacio Tijanovich (C) y Diego Barrera por Marco Iacobellis (C); 26m. Luca Rafaelli por Matías Fonseca (I) y 36m. Juan Méndez por Gastón Lodico (I), Nicolás Guerra por Jhon Córdoba (I) y Jonás Acevedo por Alex Luna (I); 40m. Bautista Gerez por Alan Laprida (C); 42m. Hernán de la Fuente por Giuliano Cerato (I).

