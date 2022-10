Instagram sufre una caída en su servicio que deja a miles de usuarios con las cuentas suspendidas o sin acceso a ellas

Instagram pide disculpas y asegura que está examinando las “incidencias”, que empezaron a producirse sobre las dos de la tarde, hora peninsular española.

Una caída en el servicio ha dejado este lunes a miles de usuarios de Instagram sin acceso a sus cuentas en esta red social de fotos y vídeos que pertenece a Meta, matriz también de Facebook y WhatsApp.La incidencia masiva se ha conocido en torno a las dos de la tarde, hora peninsular española, cuando desde diferentes puntos del planeta se han multiplicado las quejas sobre cuentas que habían sido suspendidas sin aviso previo ni razón aparente.

Esa denuncia coincidía con una apreciable disminución del número de seguidores de algunos perfiles corporativos. Como es habitual, quienes sufrían estos problemas en Instagram han empezado a comentarlos en otras redes sociales. Así, Insta se ha convertido rápidamente en uno de los trending topics de Twitter, la red recientemente adquirida por Elon Musk.

anyone else facing this issue on Instagram? or is my account really suspended? 🤔 pic.twitter.com/FI33sM2MOD

— Trendulkar (@Trendulkar) October 31, 2022