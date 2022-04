Inspectora de transito sigue luchando y quiere volver a su puesto de trabajo

Una empleada de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy denuncia que hace varios años recibe violencia de género, laboral y acoso sexual.

Roxana Mabel Cruz, es inspectora de tránsito y busca volver a su lugar de trabajo, pero denunció hostigamiento, persecución y acoso, por lo que pidió apoyo a la justicia y del Ministerio de la Mujer de Paridad y Género.

Roxana Mabel Cruz comentó, “estoy luchando para volver a mi lugar de trabajo, buscó reparación en mi vida, no voy a descansar porque estoy cansada del hostigamiento y de la intimidación del acoso que lo vivo a diario hasta el día de hoy sigo siendo hostigada, amenazada, perseguida y mi familia también está en peligro y necesito que la justicia me ayude y que me escuchen y más sobre todo del Ministerio de la Mujer de Paridad y Género”.

Referido al conflicto detalló, “el motivo por el cual no me reintegran a mi lugar de trabajo es porque ellos niegan todo, obviamente dirán que nunca me amenazaron, hostigaron, persiguieron, nunca me violentaron, ellos se olvidan, también dicen que nunca hubo abuso sexual, ellos niegan totalmente todo por eso yo no vuelvo a mi lugar de trabajo a pesar de que hay una medida cautelar y a pesar de que hay informes, testigos, video y bastantes cosas que a ellos lo implica en esto”.

En cuanto a la causa agregó, “en esta oportunidad mi causa está en los Tribunales del Palacio de Tribunales, lo lleva el área de Violencia de Género con la jueza Rosario Hinojo, el año pasado antes de fin de año fui a preguntar cómo estaba y sigue ahí porque hay muchos expedientes, pero ellos se olvidan de lo mío y que yo sigo buscando reparación, estoy buscando justicia porque tengo un montón de denuncias hechas y no entiendo por qué dan curso a mi situación, mientras tanto me siguen violentando, intimidando, acosando y no sé, son 3 personas las cuales denuncie, un jefe que denuncie por abuso sexual y lo premian ascendiéndolo el cual también tiene una denuncia de otra compañera de la Dirección de Tránsito, No solamente pasa acá sino en muchos lugares, lo que pasa es que nos re victimizan y no nos escuchan como mujeres, no sabía que este camino de justicia tenía tanta impunidad y duele mucho transitar este camino”.

Luego añadió, “la denuncia decido hacerla porque ya no soportaban todas las amenazas que vivía y venía sintiendo, sufriendo en el 2020, pero ya alrededor del 2018 que vengo con el problema que no entendía el porque me hacían todo ese daño, pero hoy estoy fortalecida y no voy a bajar la bandera, voy a seguir luchando a seguir viajando y seguir ayudando a otras compañeras que deciden denunciar, porque una vez que una mujer decide denunciar a superiores o denunciar la violencia que ellas sufren son revictimizadas”.

Para finalizar remarcó, “mi abogada se asombra por la inaptitud de la justicia, realizamos presentaciones tengo mi abogada penalista, mi abogada de trabajo que ambas están trabajando y ahora estamos esperando nuevamente una medida cautelar, mi abogada laboral fue a dialogar con la parte de dictamen, pero más que nada hacemos presentaciones donde ellos buscan escudarse y esto es toda política, yo no tengo nadie quien me cubra políticamente, lo que si tengo es fuerza para seguir y grupos de mujeres que me apoyan para seguir, yo busco que no me callen por eso salgo a la calle para visibilizar mi situación, porque si a mí me pasa algo o a mi familia ellos serán los responsables, quiero decirles a las mujeres víctimas que yo si les creo y tenemos que estar más unidas, seguir luchando y no quedarse calladas porque callarse duele más”.

