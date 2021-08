Inseguridad sin límites en Capital: Motochorros intentaron robar a periodista, mientras desvalijaban el domicilio de la madre

Dos situaciones distintas de índole delictivas y de suma gravedad le tocó vivir al trabajador de prensa que se desempeña como movilero en San Salvador de Jujuy.

Este jueves, por la mañana cuando se dirigía a tomar un taxi compartido en la calle Olavarría, a metros de la escuela Rocha Solorzano, un motochorro, quiso sustraerle el celular y salir corriendo, afortunadamente se le cayó el aparato mientras huía en una moto junto a un cómplice hacia barrio Mariano Moreno.

“Esto es una vergüenza en plena mañana estos ladrones estaban aparentemente robando al voleo, al que se les cruzaba, la verdad que hoy me tocó a mí, pero le puede pasar a cualquiera, lo que más bronca me da es que a una cuadra en el Centro de Salud, había tres oficiales de policía, amontonados. Por qué no se les ocurre simplemente recorrer la manzana, estaban como si nada, charlando, mirando sus celulares ¿y si los delincuentes tenían un cuchillo o un arma y me mataban?, relató el periodista.

“Acá tiene que hacerse responsable el ministro de seguridad, esto no puede estar pasando”, reclamó el damnificado Mauro Ruiz que se desempeña en el portal La Quiaca al Dia.

Por otra parte, señaló que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos delictivos en barrio Cuyaya. “El barrio es tierra de nadie, fui víctima de otro robo, en aquel momento descubrí con apodo, nombre y apellido quién entró a robar a mi casa, entregué los datos en la Brigada de Investigaciones, jamás me brindaron una respuesta, tenían todo para que vayan y hagan un allanamiento, pero todos se tiran la pelota. Por ejemplo, que deben tener una orden y así sucesivamente, la burocracia que hay es impresionante, pero si era algún familiar de alguna autoridad en dos horas lo atrapan”, señaló.

Por último, advirtió que ya no es una sensación de inseguridad lo que se vive en Jujuy y que su madre fue víctima de un ilícito, esta misma mañana, “llamo a mi madre para contarle que me quisieron robar y contesta que entraron a su casa en pleno centro en avenida 19 de Abril cuando fue a hacer un trámite, esto es un impacto y un dolor profundo, los chorros están libres como si nada la Policía no actúa como debe ser, nadie nos cuida y cuando descubrimos quienes son, esperan la orden de un juez para atraparlos, la verdad deje de creer en todo, son impresentables”, finalizó.