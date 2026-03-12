Inscripciones en la Escuela Popular de Arte Sueños Intactos

La Escuela Popular de Arte Sueños Intactos comunican que se encuentran abiertas las inscripciones para los diversos talleres artísticos educativos que brindan en el barrio Alto Comedero.

Además del inicio de clases el miércoles 25 de marzo, en la fundación ubicada en Olimpia Barrionuevo esq. Fraile Pintado; las inscripciones son de lunes a viernes de 9 a 12 horas y de 17 a 20 horas.

Los talleres que se ofrecen son: Artes Plásticas, Canto y Vocalización, Teclado, Teatro, Saya, Ritmos Kids, Danzas Árabes, Expresión Corporal, Danza Teatro, Guitarra, Tonadas del Alto, Bombo, Folklore para todas las edades, Murga, Danza Clásica,Acondicionamiento Físico para Adultos, Fotografía, Apoyo Escolar primario y secundario, Circo,Inglés, Patín Carrera.

Cabe señalar que esta Escuela viene trabajando desde hace quince años en Alto Comedero fomentando el arte y la cultura como herramientas de transformación social.

En la actualidad se encuentran bregando por un edificio propio para brindar clases de manera óptima a los más de 700 estudiantes que cada año se acercan a la Institución.