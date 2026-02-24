INPROJUY promueve la auto exclusión como herramienta clave para el cuidado en el juego de apuestas

La auto exclusión es un mecanismo voluntario, confidencial y gratuito, mediante el cual una persona solicita ser excluida del ingreso a salas de juego y/o plataformas habilitadas por un período determinado.

En el marco de sus políticas de juego responsable, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) refuerza la difusión de la auto exclusión, una herramienta fundamental destinada a prevenir y abordar conductas de juego problemático.

La auto exclusión es un mecanismo voluntario, confidencial y gratuito, mediante el cual una persona solicita ser excluida del ingreso a salas de juego y/o plataformas habilitadas por un período determinado. Esta medida constituye una decisión personal orientada al autocuidado, que permite establecer límites concretos frente a situaciones en las que el juego de apuestas deja de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

¿Para qué sirve la auto exclusión?

Su principal objetivo es proteger a quienes atraviesan dificultades vinculadas al juego de apuestas, brindando una herramienta efectiva para interrumpir conductas de riesgo, ordenar hábitos y favorecer procesos de recuperación.

¿Quiénes pueden solicitarla y cuándo?

Cualquier persona mayor de edad puede iniciar el trámite de autoexclusión en el momento en que considere que el juego está afectando su bienestar personal, familiar, social o económico. No es necesario atravesar una situación extrema: reconocer a tiempo las señales de alerta es clave para actuar de manera preventiva.

Señales de alerta a tener en cuenta

Desde INPROJUY se advierte sobre algunos indicadores que pueden reflejar una relación problemática con el juego de apuestas:

Necesidad de apostar cada vez mayores sumas de dinero

Dificultad para dejar de apostar

Pensamientos recurrentes sobre el juego de apuestas Intentos de recuperar pérdidas económicas

Ocultamiento de la conducta de juego

Endeudamiento o uso de dinero destinado a otras obligaciones

Identificar estas señales y hablarlas a tiempo resulta fundamental. En un contexto social donde estas conductas se vuelven cada vez más frecuentes, visibilizar la problemática es el primer paso para abordarla de manera responsable.

INPROJUY, un compromiso con la comunidad

INPROJUY reafirma su rol como organismo regulador comprometido con la salud y el bienestar de la comunidad jujeña, promoviendo el juego de apuesta como una actividad recreativa, segura y controlada.

En este sentido, se invita a la ciudadanía a informarse, reflexionar y hacer uso de las herramientas disponibles. La auto exclusión no debe ser vista como una limitación, sino como una decisión responsable que prioriza el cuidado personal y la calidad de vida.

¿Dónde solicitar ayuda?

Las personas interesadas pueden acercarse a las oficinas de INPROJUY o comunicarse a través de sus canales oficiales, donde recibirán asesoramiento profesional, confidencial y gratuito.

Asimismo, se recuerda la importancia de acudir a espacios de orientación y contención especializados en salud mental, entendiendo que el acompañamiento es clave en estos procesos.

Hablar, informarse y pedir ayuda también es parte del juego responsable.

Para más información: www.inprojuy.gob.ar o acércate a Avda. Italia 39 de 8 a 13 horas.