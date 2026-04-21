INPROJUY capacitará a agencieros para fortalecer el juego responsable en Jujuy

El objetivo es fortalecer los mecanismos de control y prevención en toda la provincia, promoviendo un entorno de juego seguro, transparente y ajustado a la legislación.

INPROJUY dictará una capacitación para agencieros. La actividad se desarrollará de manera virtual este jueves 23 a las 15 horas y tendrá carácter obligatorio, especialmente para aquellos operadores que trabajan con terminales de videolotería (VLT).

Según informaron desde el organismo, la capacitación abordará contenidos centrales vinculados a la regulación de la actividad y a la prevención de conductas de riesgo. Entre los principales ejes se destacan el funcionamiento del sistema de autoexcluidos, el uso del chatbot institucional como herramienta de atención y orientación, y la normativa vigente en relación a la prohibición de participación de menores de edad en juegos de azar.

Fortalecer el juego seguro

Desde INPROJUY señalaron que este tipo de instancias formativas resultan fundamentales para garantizar el cumplimiento de las normativas y consolidar una red de operadores comprometidos con prácticas responsables.

Asimismo, remarcaron que el objetivo es fortalecer los mecanismos de control y prevención en toda la provincia, promoviendo un entorno de juego seguro, transparente y ajustado a la legislación vigente.

Con esta iniciativa, el organismo continúa avanzando en la profesionalización del sector y en la implementación de políticas públicas orientadas al cuidado de la comunidad.

Para más información comunicarse al telf. 3884224212