Inglaterra puso primera en el Mundial con un triunfazo ante Croacia

El equipo de Thomas Tuchel venció a su rival por 4-2 con un gran Harry Kane que anotó un doblete. Rashford y Bellingham convirtieron los restantes para los «Leones».

Inglaterra puso primera en el Mundial 2026 con un importante triunfo ante una dura Croacia en la primera jornada del grupo L.

El equipo de Thomas Tuchel venció a su rival por 4-2 con un gran Harry Kane que anotó un doblete. Marcus Rashford y Jude Bellingham convirtieron los restantes para los «Leones».

Para Croacia, lo empataron, de manera parcial en dos oportunidades, Martin Baturina y Petar Musa.

En la primera jugada clave del partido, Luka Modric cometió una infracción dentro del área y Harry Kane no pudo convertir ya que el arquero Dominik Livakovic se lo contuvo.

Tras la revisión del VAR por adelantamiento, Kane volvió a patear y esta vez no falló: 1 a 0.

El equipo comandado por Luka Modric mantenía el balón pero no lograba romper el fondo inglés, hasta que Martin Baturina metió un bombazo al ángulo para el 1 a 1 de Croacia ante Inglaterra.

Con un cabezazo letal, Kane volvió a poner en ventaja a los ingleses tras un gran centro de Declan Rice.

Petar Musa empató sobre el final del primer tiempo para el 2 a 2 tras una gran jugada colectiva.

Inglaterra comenzó la segunda parte con todo y Jude Bellingham anotó el tercero tras escapar por la banda izquierda y definir cruzado ante el arquero.

Marcus Rashford de contra puso el 4-2 para Inglaterra y sellar así el resultado ante Croacia en la primera fecha del torneo.

(Cadena3)