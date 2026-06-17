Inglaterra puso primera en el Mundial con un triunfazo ante Croacia

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El equipo de Thomas Tuchel venció a su rival por 4-2 con un gran Harry Kane que anotó un doblete. Rashford y Bellingham convirtieron los restantes para los «Leones».

Harry Kane celebra ante Croacia. (Foto:AP

Inglaterra puso primera en el Mundial 2026 con un importante triunfo ante una dura Croacia en la primera jornada del grupo L.

El equipo de Thomas Tuchel venció a su rival por 4-2 con un gran Harry Kane que anotó un doblete. Marcus Rashford y Jude Bellingham convirtieron los restantes para los «Leones».

Para Croacia, lo empataron, de manera parcial en dos oportunidades, Martin Baturina y Petar Musa.

En la primera jugada clave del partido, Luka Modric cometió una infracción dentro del área y Harry Kane no pudo convertir ya que el arquero Dominik Livakovic se lo contuvo.

Tras la revisión del VAR por adelantamiento, Kane volvió a patear y esta vez no falló: 1 a 0.

El equipo comandado por Luka Modric mantenía el balón pero no lograba romper el fondo inglés, hasta que Martin Baturina metió un bombazo al ángulo para el 1 a 1 de Croacia ante Inglaterra.

Con un cabezazo letal, Kane volvió a poner en ventaja a los ingleses tras un gran centro de Declan Rice.

Petar Musa empató sobre el final del primer tiempo para el 2 a 2 tras una gran jugada colectiva.

Inglaterra comenzó la segunda parte con todo y Jude Bellingham anotó el tercero tras escapar por la banda izquierda y definir cruzado ante el arquero.

Marcus Rashford de contra puso el 4-2 para Inglaterra y sellar así el resultado ante Croacia en la primera fecha del torneo.

(Cadena3)

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