Informe policial actualizado: Hubo un carnaval descontrolado en Jujuy con casi 360 multas por alcoholemia y un saldo trágico en las rutas

Los festejos de Carnaval en la provincia estuvieron marcados por la imprudencia al volante.

Según confirmó hoy el Comisario Ariel Choque, del área de Relaciones Policiales, los operativos desplegados en Capital, Quebrada, Puna y Yungas resultaron en un número elevadísimo de sanciones.

Hasta el domingo se habían registrado 260 actas por alcoholemia positiva, pero la cifra escaló rápidamente durante el lunes y martes, totalizando casi 360 multas. El balance refleja un relajamiento en las medidas de seguridad por parte de los conductores durante las jornadas de mayor afluencia.

Contravenciones y seguridad ciudadana

Además de los controles vehiculares, las autoridades labraron numerosas actas por la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, una constante que desafió los operativos de prevención.

Lamentablemente, el operativo no pudo evitar la tragedia. El comisario recordó el incidente vial fatal ocurrido el sábado por la mañana sobre la Ruta 9, a la altura de Alto Comedero, producto de una colisión frontal entre dos vehículos que enlutó el inicio de los festejos.