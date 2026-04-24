Informantes turísticos se capacitaron en Rutas del Vino de Jujuy y servicios de altura

Informantes turísticos participaron de la capacitación sobre Rutas del Vino de Jujuy, con presentaciones técnicas especializadas.

Con una amplia convocatoria de informantes turísticos de toda la provincia, este viernes concluyó el Ciclo de Formación de las Rutas del Vino de Jujuy.

La jornada final, desarrollada de manera virtual, permitió actualizar conocimientos técnicos sobre la propuesta enoturística de la Bodega Amanecer Andino y las particularidades del Tren Solar de la Quebrada. Cerca de 90 asistentes siguieron las presentaciones a cargo de propietarios y gerentes de los emprendimientos.

Rutas del Vino de Jujuy: identidad y valor diferencial

Durante el encuentro virtual, los responsables de la bodega y del tren solar expusieron la historia, los procesos productivos y los detalles operativos de sus servicios. El objetivo central de la jornada fue que los informantes turísticos logren transmitir correctamente estas particularidades, fortaleciendo el posicionamiento de la provincia como un destino vitivinícola de altura con servicios de vanguardia.

La formación técnica directa, impartida por los propios productores, asegura que la información brindada al visitante en las oficinas de informes sea fidedigna y profesional. Esta articulación es clave para el desarrollo del producto, garantizando que el personal de atención sea un eslabón eficiente en la promoción de la identidad y la excelencia de los servicios jujeños.