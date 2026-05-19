Informan que PAMI pagó los vencimientos a odontólogos y garantizó la continuidad de la atención

El Instituto confirmó que se regularizaron los pagos correspondientes a prestaciones odontológicas y aseguró que no debe existir ningún corte de servicio para los afiliados.

PAMI informó que este martes fueron abonados todos los vencimientos pendientes vinculados a prestaciones odontológicas y llevó tranquilidad a sus más de 5 millones de afiliados en todo el país. “Hubo solo un pequeño retraso y hoy pagamos todos los vencimientos a los odontólogos, así que no debe haber ningún corte. El Instituto sigue muy de cerca las prestaciones y se hizo el pago correspondiente”, sostuvo su director ejecutivo, Esteban Leguízamo.

El titular del Instituto remarcó además que “no tiene que haber ningún problema en la atención odontológica” y aseguró que “los especialistas tienen garantizado el cobro por parte del Instituto”. En ese sentido, señaló que PAMI “paga en tiempo y forma y las prestaciones están aseguradas” y destacó que el organismo continúa trabajando en auditorías y procesos de control para transparentar el sistema y garantizar el uso eficiente de los recursos.

Asimismo, Leguízamo pidió a los afiliados informar cualquier inconveniente en la atención a través de los canales oficiales del organismo, como la línea 138 – PAMI Escucha y la aplicación Mi PAMI. “El afiliado tiene garantizadas las prestaciones y no pueden dejar de atenderlo por falta de pago. Necesitamos enterarnos de cualquier problema para actuar

en consecuencia”, concluyó.