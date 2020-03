Infectólogo sampedreño pidió que no se caíga en pánico y se refuerce en la prevención

Hablo fundamentalmente sobre prevenciones, los cuidados por el coronavirus y por el dengue en San Pedro de Jujuy como también el cuidado de la información.

En unta entrevista con Las 24 Horas de Jujuy el epidemiólogo Dr. Jorge Alcántara hablo sobre la actualidad de estas enfermedades y dijo entre otras cosas que no se debe tener miedo y no dejar que el pánico nos lleve a un colapso.

Dijo que esto es una pandemia de acuerdo a lo manifestado por la Organización Mundial de la Salud, “nosotros como médicos sabíamos lo que iba a suceder por el ataque de este virus en otros países”.

Explico Alcántara que “se realizaron muchos y diversos protocolos porque este virus nuevo no lo conocíamos, su forma de actuar y de producir contagios, por eso a medida que íbamos conociéndolo fuimos cambiando los protocolos de defensa, para tener prevención fundamentalmente”.

En otra parte de la nota agregó “hasta ahora lo que se hizo esta bien, no debemos tener miedo, no debemos dejar que el pánico interrumpa porque el sentido de supervivencia pueda llegar a colapsar. Es importante que en las redes sociales se escuche lo que verdaderamente corresponde y no estar escuchando ciertos mensajes, tengo ahora cinco que me llegaron que hablan de catástrofe y otras cosas que no son ciertas, hablan de Palpalá, de Ledesma, del mismo San Pedro, algunos lo hacen por inocencia, otros por maldad, otros por meter la púa por donde no corresponde y otros hasta políticamente deseando un crac en algún gobierno”.

“Lo digo por propia experiencia, yo pase algunas epidemias no solo del dengue y coronavirus, como el cólera, la fiebre porcina, se tuvo momento fuertes epidemiológicos, pero de cualquier manera siempre la sociedad respondió bien. El sampedreño sabe lo que tiene que hacer, necesitamos formalizar los controles febriles en guardia porque no solo es el coronavirus sino también las otras enfermedades como el dengue, el hantavirus, la leptospirosis y de otros componentes infectológicos que tenemos y que viven con nosotros y en muchos casos llevándose vidas” continúo el profesional médico.

A lo que agregó, “entonces intentemos ser serios en el tema, no porque tengamos visitas dejemos de atenderlos, tenemos que atender a todo el mundo y es importante saber que el mosquito del dengue está, tenemos un aumento febril donde en cualquier momento podemos llegar a tener desde el Laboratorio Central del Ministerio noticias, por ejemplo sabemos que en la localidad de Yuto ya se declaro la emergencia epidemiológica. Hasta fines de abril ahaora está llegando las Pascuas donde es un momento de difícil contención, hasta fines de abril recién comienza la curva descendente del dengue por lo que comienza a disminuir”.

Luego agregó, “por eso es importante que mientras nosotros hagamos la prevención como lavarnos las manos, mantener una conducta de alerta, porque si alguna persona llegó desde Buenos Aires proveniente de países que son positivos y esa persona tiene síntomas se convierte en un probable caso, porque ahora no tenemos virus circulante”.

Más adelante manifestó Alcántara, “en cuanto a la educación sanitaria, sugerí que nuestras educadores para la salud que están diseminadas en las áreas programáticas podamos tenerlas más cerca para poder elaborar los diferentes protocolos, charlas y temarios porque tienen que llegar a la población. Debemos a través de los medios de prensa difundir la información dado son totalmente solidarios al momento de pedirles que lleven información a la población y así hemos combatido al dengue, en el 2018 hemos tenido muy pocos casos, lo mismo que en el 2019, recién ahora volvió a aparecer porque creo que hemos bajado los brazos en la prevención, tanto desde los hospitales, las municipalidades y la sociedad”.

Luego expresó que, “el dengue no es una enfermedad que si se da no es responsabilidad absoluta de salud, tiene que ver distintas instituciones y la sociedad, por eso es importante que les llegue la información, no solo del coronavirus sino también del dengue y de las otras enfermedades que siguen entre nosotros, porque cuando bajamos los brazos ahí atacan. Debemos estar preparados, el sampedreño es muy inteligente sabe cuidar sus cosas por lo que apelo a esa inteligencia para que tome la información desde epidemiología del hospital y hasta desde la intendencia, porque esa es la información verdadera, no nos dejemos llevar con aquellas otras informaciones que no son exactas”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ