Indonesia limita acceso a redes sociales para menores de 16 años

El gobierno de Indonesia anunció nuevas regulaciones que restringen el acceso a redes sociales para usuarios menores de 16 años, buscando proteger a los niños de contenido dañino.

Indonesia se convirtió en el último país en implementar leyes que limitan el acceso de los niños a las redes sociales, siguiendo los pasos de Australia y su vecino Malasia. Sin embargo, a diferencia de Australia, que prohibió completamente el uso de redes sociales para menores de 16 años, Indonesia adoptó un enfoque más matizado, estableciendo restricciones basadas en la edad.

El Ministerio de Comunicación y Digital de Indonesia anunció el viernes que los niños de 13 años o más podrán acceder a plataformas consideradas de «bajo riesgo», mientras que las que se consideran «de alto riesgo» solo estarán disponibles para usuarios mayores de 16 años. Entre las plataformas clasificadas como «de alto riesgo» se encuentran YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox, según la ministra Meutya Hafid, quien hizo el anuncio en un video de Instagram.

Estas medidas se implementarán un año después de que se firmen como regulaciones el 28 de marzo de 2026.

Indonesia no es el único país que está estableciendo restricciones de edad para el uso de redes sociales. En los últimos meses, varias naciones, incluyendo Dinamarca, España, Francia, Malasia y el Reino Unido, han anunciado planes similares.

El objetivo de Indonesia no es restringir el uso de internet entre los niños, sino garantizar que lo hagan de manera segura y a la edad adecuada.

La ministra Hafid afirmó: «Esta regulación no impone sanciones a los niños o a los padres. En cambio, las sanciones se dirigen a las plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones de protección infantil». El objetivo es prevenir riesgos que van desde la exposición a contenido dañino y la interacción con desconocidos, hasta la explotación infantil y la adicción a las plataformas digitales.

Según el ministerio, aproximadamente 299 millones de indonesios están conectados a internet, y casi el 80% de los niños en el país utilizan activamente plataformas en línea. Además, citando cifras de UNICEF, el gobierno indicó que alrededor de la mitad de los niños de Indonesia han encontrado contenido sexual en redes sociales, y el 42% admitió que esta experiencia les hizo sentir miedo o incomodidad.

El anuncio se produjo un día después de que Indonesia emitiera una advertencia a Meta por no frenar el juego en línea y la desinformación en sus plataformas.

(Cadena3)