Indignante: Vecinos de Juan Pablo II y de La Merced reclaman por falta de agua en oficinas de Agua Potable de San Pedro

En la mañana de este lunes, los vecinos cansados de seguir esperando una solución se movilizaron hasta las por falta del líquido elemento en esos dos barrios de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Por otra parte es lamentable que el Ing. Gustavo Jure y alguna otra autoridad no salieron a explicar a los vecinos cuál es la situación sobre la falta de agua de casi ya 2 meses en ese lugar donde sus habitantes ya no pueden continuar con esta situación.

Uno de los vecinos comentaba a los medios presentes en el lugar, “nos mandan el aguatero por un día y los demás días que hacemos, debemos ir a acarrear nosotros al barrio La Merced a buscar agua y la bomba trabaja, ellos no se fijan eso, todos los caños maestros están reventados de punta a punta, nosotros queremos la solución porque siempre estamos sufriendo por la falta de agua”.

Por otra parte indicaron, “nosotros queremos una respuesta urgente, adentro de las oficinas están escondidos no quieren atender porque ellos tienen agua en sus casas, hace 3 meses colocaron las instalaciones, pero no tenemos agua se corta el agua cada 3 o 4 días, cuando uno va a abrir las canillas sale aire envés de agua, no les importa porque ellos tienen todas las comodidades y se olvidan, por ello nosotros estamos reclamando el día de hoy acá y no tenemos respuesta, desde ya avisamos que vamos a hacer una sentada y quemar goma y si nos meten preso que alguien se haga responsable, es lo único que pedimos nosotros”.

“Dejamos una nota para que se soluciones dentro de 24 horas que si no se soluciona aremos una sentada acá con los vecinos de todo el barrio y si el pueblo nos quiere apoyar y unir los esperamos”, agregaron.

También denunciaron los vecinos, “no nos atienden, nos entregan notas viejas presentadas firmadas, entonces presentamos otra nota para que se solucione en 24 horas que si no se soluciona que se atengan a las consecuencias y si hay arrestos o lo que fuere alguien debe hacerse cargo porque los chicos necesitan bañarse sobre todo con el calor que hace”.

A esto se suma que, “el aguatero solo va 1 día después mujeres con sus chicos deben ir a juntar agua en pleno calor y si nosotros quisiéramos hacer daño romperíamos los caños maestros, pero no habría agua para nadie, nos hicieron ilusionar con el agua, pero de todas formas nos cobran el agua en las boletas ya hace 3 semanas que tenemos este problema y no hay solución”.

Recordaron los vecinos sobre la situación, “el ingeniero nos dijo que en 2 semanas más pero no se ve la solución, encima el camión nos deja llenar 1 tacho 1 sola vez a la semana, lo cual no es digno y teniendo en cuante las enfermedades como el virus uno tiene que tener higiene, así que pedimos un poco de conciencia que hace 4 meses no tenemos una gota de agua y no nos solucionan”.

Agregaron luego, “tenemos merenderos y comedores en los barrios, pero sin embargo con un tacho de agua seguirnos trabajando y ellos no van a venir y darles un plato de comida como nosotros, por eso si no se soluciona notros vamos a venir y estaremos a fuera les guste o no porque esto no puede seguir así”.

Por último agregaron, “estamos cansados de que no nos den soluciones y nos tienen con mentiras de que mañana o pasado los van a arreglar y con un solo tacho no alcanza, uno no puede usar los baños, ni bañarse porque no alcanza, hace 4 meses que estamos así y es el colmo”.