Indignante: En Tilcara quiso izar una Bandera Argentina en homenaje a San Martín y fue increpado por manifestantes

Sucedió este jueves en la ciudad de Tilcara. José Armanini denunció que un grupo de militantes nucleados en el denominado Tercer Malón de Paz lo atacaron, lo empujaron y lo amenazaron. “Tuve miedo. Quisieron arrancarme la bandera”, contó.

Un grupo de militantes nucleados en el denominado Tercer Malón de Paz agredió y amenazó a un hombre que quiso izar una Bandera Argentina en el ingreso a la ciudad de Tilcara, a la vera de la Ruta N° 9 en la provincia de Jujuy, para conmemorar el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.

El episodio ocurrió este jueves 17 de agosto. En la imagen, se ve a José Armanini intentando colocar la insignia nacional en un mástil. “Esto lo fundó mi abuelo”, se escucha decir al nieto del reconocido escritor y pintor argentino, nacido en la provincia de Santiago del Estero, que más tarde se afincó en Tilcara. Pero cuando se disponía a atar la bandera, un manifestante se acercó y lo increpó: “Tomátelas”, le dijo, tajante.

Inmediatamente, los allí presentes comenzaron a gritar: “Que se vaya, que se vaya”. Según relató Armanini a Infobae, segundos después, la situación comenzó a escalar en violencia. “Yo estaba en compañía de mi mujer. Nos expulsaron de la plaza”, explicó. La filmación da cuenta de ello: “Volvé a tu lugar, gringa. Vos no sos de acá. Ridícula”, le gritaron a ella.

Horas más tarde, el hombre agredido repasó lo ocurrido y se lamentó. “Hoy debería haber sido un día patrio. Sin embargo este grupo de manifestantes, que dice ser de los pueblos originarios, organizaron una marcha para conmemorar el aniversario de los dos meses de la represión en Purmamarca. Se juntaron para enarbolar la bandera whipala en el ingreso a la ciudad de Tilcara. Yo intercedí y quise izar la Bandera Argentina. La Municipalidad debería haber izado la Bandera Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? Me atacaron, me empujaron y me amenazaron: que no tenía por qué estar ahí, que me cuidara porque me iban a quemar todo, que no iba a poder vivir más en Tilcara. Santos Mafredi, el que estaba a cargo, amagó a pegarme un codazo en la cara. Tuve miedo. Quisieron arrancarme la Bandera”, contó Armanini.

José Armanini es un militar retirado que se radicó con su esposa en la ciudad de Tilcara hace dos años. “Mis ancestros llegaron acá en 1905 y construyeron las vías del tren. Mi abuelo, José Armanini, era pintor y escritor. Escribió varios relatos, cuentos y novelas”, contó el hombre a este medio.

Tras la agresión que sufrió este jueves, el hombre radicó una denuncia en la comisaría de Tilcara. Desde el denominado Tercer Malón de Paz, en tanto, acusaron a José y a su mujer de “intentar interrumpir el acto público” y los expusieron en distintos grupos en las redes sociales.

“Me da mucha pena lo que ocurrió. Hoy, 17 de agosto, conmemoramos un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. En ese contexto me pareció que había que izar la Bandera Argentina. Me salió de adentro y con ese espíritu fui al lugar. Me dolió que este grupo de activistas, que no son los verdaderos pueblos originarios, hiciera esta demostración fuera de lugar, cuando todos estamos bajo una misma bandera que es la argentina”, agregó.

(Infobae)