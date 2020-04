Indignación en Tucumán: Los legisladores usaron máscaras que eran para hospitales

La agrupación Cuarentena Solidaria Tucumán, conformada por jóvenes que se organizaron para fabricar máscaras de protección contra el Coronavirus destinadas sólo a instituciones de la salud, denunciaron que los legisladores tucumanos las usaron en la última sesión. Ante el escándalo y la comprobación de que la denuncia era cierta, el vicegobernador Osvaldo Jaldo tuvo que pedir disculpas públicamente: “Pido disculpas si he ofendido o molestado sin querer a las personas que con sacrificio y solidaridad fabrican estos equipos. Sólo fueron 10 máscaras y se las devolvió”, declaró el titular del legislativo provincial este miércoles 8/4 tras explicar cómo ocurrió el hecho.

Un escándalo político que salpica al legislativo provincial genera indignación en Tucumán: los legisladores usaron máscaras confeccionadas por una agrupación solidaria integrada por jóvenes y que estaban destinadas a los hospitales para proteger a los profesionales de la salud que combaten el Coronavirus.

La denuncia la realizó “Cuarentena Solidaria Tucuman”. Según dijeron, en la sesión de la legislatura del martes 7/4, los legisladores usaron máscaras que habían fabricado para que sean utilizadas por el personal de la salud.

“Desconocemos cómo llegó a manos de personas que no son prioridad en estos momentos de emergencia”, expresaron y pidieron que la movida solidaria “no sea utilizada con fines políticos”.

“Desde Cuarentena Solidaria negamos rotundamente cualquier tipo de relación o previo conocimiento de la entrega de nuestros insumos a legisladores”, advirtieron en las redes los integrantes de la agrupación.

“El modelo de máscaras que se utilizó durante las sesiones legislativas del día de la fecha innegablemente es el que se está fabricando desde nuestra organización, pero desconocemos cómo llegó a manos de personas que no son prioridad en estos momentos de emergencia. Nosotros no hacemos entregas a ningún particular, sólo a instituciones de la salud y tenemos registros (notas firmadas y fotografías) de cada entrega, que se publican en nuestras redes”, explicaron.

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, lo integrantes de esa agrupación explicaron cómo tomaron conocimiento de los hechos y de cómo fue que las máscaras llegaron al recinto: “El 6 de abril se donaron 30 máscaras al Sanatorio Argentino. Fueron recibidas por Sebastián Duhalde, quien después las dio a la Legislatura“.

Martín Perea, uno de los creadores de Cuarentena Solidaria, dijo en declaraciones a LG Play: “Lo que sucedió ayer dispersa los esfuerzos, uno pierde un poco el empuje. Se pierde la confianza. El material que se usó en la Legislatura no es el adecuado, esa protección que la tiene alguien en una situación inadecuada le prohíbe a otro que sí la necesita“.

Aludido por Cuarentena Solidaria, Duhalde hizo su descargo, también en redes sociales: “Quiero aclarar que en el día de la fecha pusimos a disposición de la Honorable Legislatura de Tucumán, en calidad de préstamo, para la sesión de hoy, distintos elementos de protección personal, entre los cuales se incluyeron máscaras faciales que fueron donadas por Cuarentena Solidaria. Lamento la repercusión negativa de esta decisión puesto que fue hecha con el ánimo de colaborar y asesorar sin ningún otro fin, ni mucho menos perjudicar a Cuarentena Solidaria en tan noble tarea que están realizando”.

La agrupación contestó y aceptó las disculpas: “Aceptamos las disculpas del Dr. Duhalde, y rogamos que situaciones de este tipo no se repitan. No queremos dejar de insistir que el trabajo que los legisladores desarrollan no requiere este tipo de protección, e incurren en un uso indebido de un material escaso, y muy valorado entre quienes realmente lo necesitan. Rogamos que estos materiales sean usados solamente por el personal de salud“.

Por su parte, también pidió disculpas el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, tras la lluvia de críticas que recayeron sobre el legislativo.

“Que una cosa no tape la otra. La Salud pública hoy no es la misma que ayer antes de la sesión. Reconozco el error involuntario de la Legislatura, pero no podemos pasarnos 30 días discutiendo si una máscara sí o una no“, dijo en declaraciones al diario La Gaceta.

“La institución que las fabrica ya aceptó las disculpas. Caímos en un error involuntario“, insistió.

“Pido disculpas si he ofendido o molestado sin querer a las personas que con sacrificio y solidaridad fabrican estos equipos. Solo fueron 10 máscaras y se las devolvió. Pero que quede claro que no las sacamos de ningún hospital, no eran del sistema pública“, volvió a disculparse Jaldo.

“La persona que nos prestó no midió las consecuencias. Aclarada la situación y pidiendo las disculpas del caso, para nada se puede opacar la sesión de ayer“, remarcó.