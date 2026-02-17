India considera restringir el acceso a las redes sociales a los jóvenes

Lo informó el ministro de Tecnología, Ashwini Vaishnaw. India estudia imponer restricciones por edad para el acceso a redes sociales, informó el ministro de Tecnología, Ashwini Vaishnaw, durante la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial.

Según reportó RFI y reprodujo la Agencia Noticias Argentinas, Vaishnaw afirmó: “Esto es algo que actualmente han adoptado muchos países: la regulación basada en la edad” y agregó que el país mantiene conversaciones sobre deepfakes y las restricciones etarias con las plataformas para definir “la forma correcta de abordar esto”.

En diciembre pasado, Australia implementó una norma que obliga a plataformas como TikTok, YouTube y Snapchat a eliminar las cuentas de adolescentes o enfrentar sanciones económicas elevadas.

Recientemente el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció que quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para evitarles un mundo de “pornografía” y “violencia”.

Vaishnaw también aboga por una supervisión más estricta del contenido manipulado en línea. “Necesitamos una regulación mucho más estricta sobre los deepfakes”, dijo.

“Creo que es un problema que crece día a día. Y ciertamente existe la necesidad de proteger a nuestros hijos, de proteger a nuestra sociedad de estos daños”, añadió.

La semana pasada India endureció las normas que regulan la inteligencia artificial. Ahora exige a las plataformas de redes sociales que etiqueten claramente el contenido de IA y que lo eliminen en un plazo de tres horas cuando se les pida porque quebrantan la ley.

Una regulación más estricta en el país más poblado del mundo aumenta la presión sobre los gigantes de las redes sociales, sometidos al escrutinio público por el mal uso de la inteligencia artificial, sobre todo para la difusión de desinformación e imágenes sexualizadas de menores.

Pero grupos de defensa de los derechos humanos estiman que se corre el riesgo de erosionar la libertad de expresión y acusan a India de silenciar a activistas y opositores. El gobierno del primer ministro nacionalista Narendra Modi lo niega.

El país ha bajado peldaños en las clasificaciones globales de libertad de prensa durante el mandato de Modi.

La Fundación para la Libertad en Internet (IFF), un grupo de derechos digitales, estima que el plazo de las tres horas para eliminar contenido obliga a las plataformas a convertirse en “censuradoras”.

#AgenciaNA