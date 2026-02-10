Independiente Rivadavia venció a Estudiantes RC y es puntero de la Zona B del Torneo Apertura

El elenco mendocino se impuso por 1-0 y se mantiene con puntaje ideal en el campeonato local.

Independiente Rivadavia venció este lunes como visitante por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Río Cuarto.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el gol para el elenco mendocino lo convirtió Juan Antonini en contra, a los 24 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Alfredo Berti alcanzaron la cima del grupo B del campeonato local y se mantienen con puntaje ideal, previo al cruce ante Belgrano de Córdoba del próximo sábado desde las 22:00.

Por su parte, los comandados por Iván Delfino, recién ascendidos a la Primera División del fútbol argentino, no logran levantar cabeza en el certamen y acumulan tres derrotas y un empate. Ahora, visitarán a Atlético Tucumán el mismo día y horario.

Tras una primera mitad en la que la “Lepra mendocina” pudo adelantarse en el marcador en dos oportunidades con un cabezazo de Fabrizio Sartori y un tiro libre de Sebastián Villa que se estrelló en el palo, Independiente Rivadavia se llevó el triunfo con algo de fortuna en el complemento.

Un centro del propio extremo colombiano con pasado en Boca impactó en la cabeza de Juan Antonini, defensor de Estudiantes RC, engañó al arquero Renzo Bacchia y terminó ingresando en su propio arco para darle la victoria a la visita.

Síntesis de Independiente Rivadavia – Estudiantes Rio Cuarto por la cuarta fecha del Torneo Apertura:

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 4.

Estudiantes Rio Cuarto 0 – 1 Independiente Rivadavia.

Estadio: Ciudad de Rio Cuarto.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Salomé Di Iorio

Estudiantes RC: Renzo Bacchia; Matías Valenti, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Tobías Ostchega, Tomás Olmos; Siro Rosane, Francisco Romero, Tomas Gonzalez; Martín Garnerone, Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Independiente RM: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba; Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella, Jose Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Gol en el segundo tiempo: 24m. Juan Antonini e.c (I)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Nicolás Talpone por Tomas Gonzalez (E); 20m. Lucas González por Mateo Bajamich (E); 25m. Ramón Ábila por Martín Garnerone (E); 30m. Ezequiel Forclaz por Francisco Romero (E); 30m. Gabriel Alanís por Tomás Olmos (E); 32m. Gonzalo Rios por Matías Fernández (I); 32m. Luciano Gómez por Alejo Osella (I); 39m. Stéfano Moreyra por Jose Florentín (I); 39m. Rodrigo Atencio por Fabrizio Sartori (I).

