Increíble: Robaron en una barbería de San Pedro a metros de la Delegación de la Policía Federal

El robo sucedió este viernes y grande fue la sorpresa de su propietario quien al legar a su local se dio con este lamentable episodio que le genera una importante pérdida.

El propietario de la barbería Federico Pérez hablo sobre este hecho señalando, “como todos los días, a las 9 de la mañana vine a abrir mi local y me doy con la triste noticia de que entraron a este local para robar, por decirlo de alguna manera me cortaron las piernas como también a los chicos que trabajan conmigo, me sustrajeron 5 máquinas nuevas, profesional que compre hace poco tiempo para poder trabajar y para ir renovando, para tener cosas, las máquinas es lo que más cuestan”.

Conto seguidamente, “los chicos están conmigo desde que comencé, ellos saben lo que me costó, se largaron a llorar porque es la herramienta que compramos para que ellos trabajen, somos 4 personas que trabajamos, es nuestro puesto de trabajo y nos cortaron las piernas hoy”.

Se refirió además desde cuando se instaló con su local en este local, “tuve la oportunidad de adquirirlo en mayo, pero lo abrí en junio o julio, en 4 meses me robaron, no logre terminar de armar el local porque estábamos en pandemia, de a poco, lo que se podía se iba avanzando, ahora estoy remodelando me entraron por el ventanal para poder acceder al otro local donde tenía las máquinas, es decir la parte más valiosa del lugar”.

En otra parte de la nota dijo, “nunca pensé que me iban a robar, me sentía seguro en el lugar en donde estamos, pero ya no hay límites para estos malvivientes. Quiero informar a toda nuestra gente y a los colegas barberos si van a querer ofrecerles máquinas, ellos saben lo que cuestan, así les voy a agradecer de corazón si nos dan alguna información, solamente queremos recuperar las maquinas que son nuestras herramientas de trabajo”.

Sobre cuál sería la valuación de lo robado en el ocal manifestó el propietario, “hoy en día es muy fácil de venderlo, pero es muy difícil adquirirlo en el mercado porque hoy en día está valiendo 25 Mil Pesos cada máquina, yo compre las maquinas a ese precio, las compre hace poco, así que los barberos saben, los peluqueros saben lo que cuesta, es muy fácil de adquirirlo a menos precio, así que seguramente cuando lo quieran vender van a apuntar a los barberos, a los peluqueros y seguramente les van a comprar porque saben el precio que realmente están valiendo estas máquinas en el mercado”.

Es llamativo que pudieron ingresar a robar dado que en una esquina está la Municipalidad y al frente del local está la Delegación de la Policía Federal, remarcó.

Agregó que pesar de lo sucedido, “hasta que aparezcan las maquinas mi gente no se puede quedar sin trabajar, porque nosotros vivimos de lo que trabajamos en el día, así que vamos a abrir hoy mañana y tenemos que aprovechar si puedo obtener alguna ayuda para tratar de sacar maquinas nuevas hasta que aparezcan las maquinas mías, la verdad tengo muchísima bronca ya llore esta mañana ya me desahogue me partieron el alma, pero tengo que seguir no me queda otra”.