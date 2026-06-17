Increíble: La Rioja decretó asueto a la administración pública por el triunfo de Argentina

Lo comunicó el Gobierno provincial en sus redes sociales. «La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada», dice el comunicado. No habrá clases durante el turno mañana.

El Gobierno de La Rioja dispuso asueto administrativo para la Administración Pública Provincial durante la mañana de este miércoles, luego del triunfo de la Selección Argentina. La medida también alcanza a las instituciones educativas y tiene como objetivo que la comunidad pueda compartir «este momento de felicidad colectiva que une a todo el país».

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la administración provincial sostuvo que «la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada» y destacó el valor simbólico del fútbol en la vida de los argentinos. «Forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia», señalaron.

El asueto comprenderá únicamente la jornada matutina y busca permitir que los riojanos disfruten de la victoria del combinado nacional, en un contexto de entusiasmo y orgullo por el desempeño del equipo argentino.

Desde el Ejecutivo aclararon que la disposición no afectará la prestación de los servicios esenciales. Para ello, se garantizará el normal funcionamiento mediante las guardias mínimas correspondientes, a fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad.

Finalmente, el Gobierno provincial expresó que el triunfo deportivo «nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido», y cerró su mensaje con una consigna que sintetizó el clima de celebración: «¡Vamos Argentina!».

(Cadena3)