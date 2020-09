Increíble: Continúan los acosos sexuales por videos llamadas a la joven sampedreña por la misma persona

Hasta el momento no se hizo nada, dado que la víctima de estos acosos sigue recibiendo mensajes y después de la última denuncia hecha pública nada cambio para ella.

Contó que bloqueó 7, 8 números donde recibió llamadas y esta persona siguió acosándola, usó fotos de conocidos de ella, también se hizo pasar por una chica llamándola en horas de la noche, en la madrugada, en el almuerzo, dijo que no tiene horario, le mando mensajes y que no hubo cambios.

Guadalupe Cazón, la víctima que ya había vivido anteriormente esta situación, dijo sobre esto, “la verdad que me tiene muy paranoica, salgo con miedo a la calle cuando tengo que salir sola o con mi nena, no voy a poder salir sola tampoco por el miedo que tengo de salir a la calle, porque este tipo anda por todos lado por lo que me dijeron.

Agregó, “ojala se termine, porque no quería, pero tengo que cambiar mi número lamentablemente, por qué no tendría por qué hacerlo, pero tengo que hacerlo para seguridad mía”.

“Vamos a hacer la denuncia policial, una exposición para ver que me sugieren, tampoco quiero llegar a pagar un abogado por esto, tengo un hermano que me sugirió que llame al 114 violencia de género para ver de esa área o la parte social, en algún lado vamos a llamar, vamos a golpear puertas hasta que nos habrán y si no volveremos a molestar a la prensa por que esto lo tienen que saber”.

Luego realizó un pedido, “por favor a los padres que están con este tema, que están pasando la misma situación horrible que estoy pasando yo, que se acerquen y hagan la denuncia”.

Mientras que su padre Fabián Cazón señaló sobre esta situación, “primero quiero que me vean a la cara mi nombre es Fabián Cazón, trabajo en Palpalá, lamentablemente tengo que venirla a ver por este tema, me hubiera gustado venir a ver en otras circunstancias a mi hijos, estoy indignado, enojado, tratando de actuar lo más sensato posible agotando las instancias legales, con claridad, con lucidez mental y no dejarme ganar por el enojo de papá, los que son padres me van a atender a mí, si te tocan un hijo lo matas, yo estoy pensado lo mismo, pero quiero confiar en la justicia quiero que alguien se haga responsable por que como lo explicaba anteriormente nosotros como ciudadanos tenemos obligaciones, tenemos derechos como ciudadano y alguien tiene que hacerse cargo de este tema, será la policía, será algún fiscal que actué de oficio o la familia”.

Agregando a continuación, “porque creo que este tipo no vive solo, alguien tiene que hacerse cargo por esta persona, yo voy a hacer la denuncia correspondiente y a alguien voy a responsabilizar, yo no busco plata, no busco nada, quiero que este tipo deje de molestar y si está enfermo como dicen, es una persona inimputable como se dice, bueno que alguien se haga cargo, que lo internen, que lo mediquen, que lo cuiden porque que algo va a pasar, hablando mal y pronto, yo por el momento estoy hablando tranquilamente, pausado, estoy tratando de mostrar un poquito de cordura, porque a mí me encantaría buscarlo bajarle los dientes y romperle la cara, pero no lo puedo hacer, como es una persona enferma espero que tu papá, tu tía, tu mamá alguien se haga cargo y te cuide”.

En otra parte de la entrevista señaló, “no sé cómo se llama el enfermo este, va encontrar un loquito, mas loquito que yo y la historia va a ser otra, como se ve el tema justicia, acá capaz que termina guardado el que hace justicia, tampoco estoy a favor de la justicia por mano propia, los que son papás van a entender, es mi hija y voy a pasar por encima de quien sea, perdón por la catarsis pero alguien tiene que hacer algo, alguien se tiene que responsabilizar, sea el Estado municipal de la parte social, alguien tiene que hacer algo, voy a decir algo que ya es moneda corriente y lo dicen todos, en tiempo de campaña te van a besar en la boca, prácticamente te solucionan los problemas, ahora necesito al Estado, yo necesito que actué y proteja a mí hija y a las compañeras. Con respecto a que le siguen llegando cosas, debió mantener el numero para las pruebas para mostrar a la justicia, ahora por medida preventiva vamos a cambiarle el numero y lo vamos a manejar los más íntimos, perdón pero hablo como padre enojado, padre con un poco de miedo por la hija y arto, espero que la justicia actué”.

Al consultarle cual fue su reacción al enterase por la situación que estaba pasando su hija, respondió Cazón, “no quiero pecar de soberbio, pero yo conozco a mi hija y se como la crie, de entrada le creí, mis hijas saben que yo confió en ellas y pueden confiar en mí, aparte comencé a ver todos los mensaje de las compañeritas, de algunos papas y bueno los invito a los padres que vengan, sino voy a quedar como otro loco que habla solo, así que vengan hagan la denuncia si el tipo está enfermo bueno listo, lo protejamos pero de mi familia el Estado se haga responsable, es lo único que quiero”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ