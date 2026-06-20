Incómodo momento entre «Milei y Villarruel» que no mostró la transmisión oficial

El mandatario llegó al Monumento Nacional a la Bandera en una camioneta negra junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí fue recibido por Pullaro y Javkin.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado en Rosario el acto central por el Día de la Bandera, en una ceremonia atravesada por un nuevo gesto de tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El mandatario llegó al Monumento Nacional a la Bandera en una camioneta negra junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y por el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Luego, Milei avanzó hacia el sector donde se encontraba parte de su gabinete y saludó con abrazos a varios de sus funcionarios. Sin embargo, la transmisión oficial no mostró ningún saludo con Villarruel, quien participó del acto desde un espacio reservado para autoridades provinciales, a algunos metros del resto de la comitiva nacional.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el canciller, Pablo Quirno. También asistió la senadora Patricia Bullrich.

Otro de los gestos que dejó la transmisión oficial fue un cálido abrazo de Karina Milei con Adorni, en medio del respaldo político al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El Presidente evitó cruzarse con Villarruel, quien participó desde un sector reservado para las autoridades provinciales, a escasos metros del resto de los funcionarios.

La presencia de Villarruel en Rosario había generado expectativa por la posibilidad de un reencuentro con Milei, en medio de una relación política y personal cada vez más deteriorada. La última vez que ambos compartieron una actividad pública fue el 1° de marzo, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Desde entonces, la vicepresidenta dejó de participar de las principales actividades oficiales del Gobierno y acumuló nuevos cruces con la Casa Rosada.

Durante su discurso, Milei reivindicó la figura de Manuel Belgrano y lo definió como «un gran promotor de la libertad política y económica”. Además, sostuvo que la creación de la bandera fue “la representación visible de una causa: la causa de la libertad».

«Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo», afirmó el Presidente.

Milei cerró su mensaje con un “¡viva la patria!” ante los presentes en el Monumento a la Bandera.

(Cadena3)