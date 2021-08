Incidente en el evento de Tierra Brava: El municipio sampedreño cargo en contra la Policía

En conferencia de prensa, el secretario de gobierno de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy realizó la aclaración de la agresión del intendente hacia los policías en el festival del asado a la estaca.

Castro defendió al intendente Julio Bravo, dijo que lo que hizo proceder de esta manera al jefe comunal fue la decisión completamente errada de los funcionarios policiales al exigir a la gente que se retire de una manera prepotente.

El secretario de gobierno Dr. Marcelo Castro comentó, “el concurso del asado al estaca que se desarrolló en Tierra Brava durante el día domingo, ha superado las expectativas en todo sentido, hemos tenido una existencia familiar asidua donde toda la gente ha asistido con sus abuelos, niños, realmente ha sido una postal de disfrutar una tarde hermosa en el campo con la familia comiendo cosas ricas y disfrutando de buena música, así que estamos contentos con el éxito que ha tenido y seguramente estas actividades se irán replicando a medida que pasen los días, ya el intendente anunció que se reconfigurar la Peña Colorada para que se asimilé esto también, ya tendremos noticias más adelante una vez que se organice de mejor manera”.

Volviendo al evento del domingo Castro detalló, “también comentarle a la comunidad que todo el desarrollo se ha hecho cumpliendo con todas las normativas del protocolo provincial, donde todo esto tiene un trámite previo que se desarrolló con constante consultas, con respecto al predio, para que la gente tenga una referencia, tiene una capacidad establecida por bomberos de 2.114 personas sin perjuicio de ello se han vendido 150 entradas pero tenemos que tener en cuenta de que adentro teníamos 70 stand de artesanos y pequeños productores con 2 personas cada stand, 30 competidores, con 2 a 3 personas que era la gente que cocinaba más el personal municipal y personal policial que estaban controlando que se cumplan todas las medidas de bioseguridad, más el stand de vacunación se agrando un poquito la cantidad de personas que existía, no nos olvidemos que hubo muchos niños que no pagaban entradas, así que seguramente no se los contabilizo”.

“No conocemos nosotros cuál ha sido, el criterio de contabilización de personas que tomó la Policía pero en determinado momento tipo 14 de la tarde la Policía procedió a cerrar el ingreso al predio en el cual quedaron muchas personas con entradas anticipadas compradas sin poder ingresar, así que ante esa situación el municipio ha decidido devolverles el importe de las entradas, por lo que tienen que traer la entrada a la Dirección de Rentas de 7:30 a 12 de la mañana y de 17:30 a 19;30 para que se le devuelva el 100% del importe de la entrada”.

Continuando con el tema expresó, “la situación continuo desarrollándose con total normalidad, no hubo en algún momento ningún tipo de disturbio o discusiones todo como reitero ha sido familiar, familias comiendo disfrutando, todos los productores y empresarios gastronómicos han vendido todos sus productos, así que en los productivo ha sido un éxito grande hasta que se cumplió el horario que también el municipio había establecido y el jefe de la Policía tomo una decisión completamente errada, muy lejana a lo normal y lo que corresponde en estos casos es que el que está a cargo del operativo avise previamente al encargado del evento para pueda decir por los micrófonos, le pedimos a las familias que se retiren o estiramos 20 minutos más o 30 minutos más, es decir comunicar. Lejos de eso tomaron completamente el lugar de manera arbitraria exigiendo a la gente que se retire donde en algunos casos la gente continuaba comiendo o tomando una helado, tomaron posesión del escenario de una manera prepotente, lo cual genero un malestar en la comunidad y como repito había familias niños y abuelas no estábamos en una cancha de futbol con disturbio sino que estaban todos sentados disfrutando de música, entonces fue una medida desacertada por el jefe del operativo lo cual provocó una reacción del señor intendente, que fue insultado por el jefe y provocó la reacción del intendente, no obstante seguramente se están tomando medidas y administrativamente desde el municipio veremos cómo seguimos con el curso de esta situación y reiteró es una pena porque era un evento que la familia pudo disfrutarlo pero termino con esta situación que luego tuvo diferentes tipos de repercusiones por los sampedreños que no estuvieron en el lugar presenciando lo que realmente sucedió, esto no lo digo yo, hubo muchos testigos que observaron el accionar la Policía, hubo muchas familias, así que en ese sentido estamos muy tranquilos desde el municipio hemos obrado con total coherencia”.

Volviendo al ingreso de personas al predio Castro destacó, “no es un cálculo exacto, pero calculamos que entre 30 o 40 personas son las que solicitaban el ingreso y la Policía no les permitió el ingreso y si son más para nosotros no es problema que venga con la entrada le vamos a restituir el importe de lo pagado”.

Sobre si se realizó algún contacto con autoridades policiales luego del incidente agregó, “en el día de ayer y hoy no hemos tenido contacto con el jefe de Policía”.