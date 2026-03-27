Inauguraron un puente peatonal en Tunalito que beneficiara a vecinos, estudiantes y peregrinos

La infraestructura mejora la conectividad y beneficia tanto a los productores locales como a los miles de peregrinos que cada año transitan hacia el santuario de la Virgen de Punta Corral.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, junto al intendente de Purmamarca, Humberto López, y el gerente de Operaciones del Tren Solar de la Quebrada, Sebastián Luna, dejaron inaugurado un nuevo puente peatonal-productivo en la localidad de Tunalito.

La infraestructura, de carácter estratégico, fue desarrollada para mejorar la conectividad en la zona, beneficiando tanto a los productores locales como a los miles de peregrinos que cada año transitan hacia el santuario de la Virgen de Punta Corral. La obra garantiza un cruce seguro sobre el río, especialmente en una época en la que se incrementa significativamente la circulación por la peregrinación y el crecimiento de la actividad productiva.

El nuevo puente en Tunalito, una respuesta a la comunidad

“Este era un pedido que teníamos desde la comunidad; había solo un puente muy corto y muy precario, y creo que con lo que se hizo ahora realmente se garantiza a todos los peregrinos que puedan cruzar el río sin mayores problemas, sobre todo por el gran esfuerzo que hacen al caminar hasta la Virgen”, afirmó el ministro Juan Carlos Abud, quien además destacó el trabajo del equipo técnico. “Quiero reconocer especialmente al secretario de Agencias de Desarrollo, Félix Pérez, que estuvo trabajando arduamente en este puente para que hoy sea una realidad”, agregó.

Asimismo, explicó que el proyecto se ejecutó en un plazo de 20 días y contó con la participación activa de los vecinos de la zona, la Intendencia de Purmamarca, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y la directiva del Tren Solar de la Quebrada, constituyendo un claro ejemplo de articulación público-privada y comunitaria. “Cuando se trabaja en forma conjunta se pueden lograr muchas cosas”, destacó.

Además de su valor para el turismo religioso, el puente cumple un rol fundamental en el desarrollo local, ya que facilita el acceso de los niños a sus establecimientos educativos y permite que los productores puedan trasladar sus cosechas desde las huertas de la zona. “La comunidad de Tunalito está creciendo muchísimo y tiene muchas huertas, así que esto los beneficia para poder trasladar su producción”, concluyó el funcionario.

A su turno el gerente de Operaciones del Tren Solar de la Quebrada, Sebastián Luna, destacó el valor de la obra como resultado del trabajo conjunto entre los distintos actores. “Para nosotros es muy importante poder acompañar este tipo de iniciativas que mejoran la calidad de vida de las comunidades y fortalecen la integración en la región”.