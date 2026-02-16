Inauguraron la muestra “El Diablo Anda Suelto” del artista Siro José Goyechea

La muestra, que combina arte, diseño y cultura del Carnaval jujeño, puede visitarse hasta el 24 de febrero, en San Salvador de Jujuy.

Quedó inaugurada la muestra “El Diablo Anda Suelto” del artista visual jujeño Siro José Goyechea, en la Galería de Arte Intemporel, con la participación de referentes del ámbito cultural y artístico de la provincia y un nutrido público que acompañó la apertura.

Del acto participaron el propio artista y la creadora de Intemporel Galerie, Prof. Teresa Dionisio W., junto al secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, quien destacó el valor de estos espacios independientes para la difusión y el crecimiento del arte local.

Intemporel Galerie es un espacio independiente que tiene como objetivo promover y difundir el arte en Jujuy, especialmente de autores jóvenes, a través de diversas propuestas creativas y expositivas.

La inauguración contó además con un cierre musical a cargo de la Jujeña Jazz Band, que ofreció un variado repertorio para el disfrute de los presentes.