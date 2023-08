Inauguraron la 3ra. usina de la Libertad Avanza en Jujuy

Libertad Avanza que lleva como precandidato a presidente de la Nación a Javier Milei y precandidato a senador a Ezequiel Atauche.

Ezequiel Atauche, joven empresario, es el precandidato a senador nacional en la lista de Libertad Avanza, avalado por Javier Milei, quien asegura que conoce las dificultades de los emprendedores y los trabajadores, además hizo conocer las propuestas del sector que representa.

El candidato a senador nacional Ezequiel Atauche comentó, “nosotros en menos de 2 semanas inauguramos 3 usinas, les estamos dando respuesta, las clases de apoyo y los cursos ya se están dando, estamos recibiendo a videntes y no videntes, la gente de toda la sociedad se acerca a aprender de cómo hacer un currículum o un plan de negocio, nosotros los vamos escuchando y cada vez que surge una problemática nos ponemos en acción inmediatamente, nosotros somos gente de acción y lo demostramos día a día”.

Luego agregó, “los jóvenes son nuestros soldados, los que mejor entendieron a Javier y que nos entienden a nosotros, ellos saben que es lo que hay que hacer y que decisiones hay que tomar con fuerza y tenacidad para cambiar al país”.

A la vez remarcó, “cada uno de los bienes de servicio de este país tienen prácticamente un 50% de contenido de impuestos, eso es inviable, hace inviable cualquier tipo de emprendimiento cualquier tipo de cosas, nosotros vamos a reducir inmediatamente los impuestos, vamos a aumentar el consumo, vamos a aumentar la actividad y vamos a aumentar el trabajo”.

Sobre los distintos planes que hay en el país comentó el referente, “el plan social, es necesario, es parte de una solución que vino a parchar un problema, pero no es una solución estructural, la solución estructural es generar actividad genuina y cuando haya actividad genuina se va a necesitar trabajo y cuando se necesite trabajo el empresario que necesite un trabajador lo va a pagar y le va a pagar bien porque lo vamos a necesitar, entonces esa persona que hoy tiene un plan social, va a decir si a mí me pagan 30.000 pesos en un plan social y me voy a trabajar con esta empresa que me paga 5 veces más, va cambiar los planes sociales, van a mutar y van a ir hacia la parte privada. Además van a permitir el desarrollo personal de cada uno de los individuos”.

Destacando a la vez, “estoy muy contento de esta oportunidad de levantar la mano y veo como los jóvenes y como la gente se empieza a acercarse y a dar cuenta que no se come el verso, nosotros sabemos que hacer, nosotros sabemos a dónde ir y el camino que hay que tomar y lo vamos a hacer de forma eficiente rápida y ejecutiva”.

En este sentido afirmó, “nosotros primero no somos iguales, segundo le vamos a dar un espacio a todo el mundo, va a tener su propia voz, la gente está cansada que, el hijo de.. y el amigo de… ocupe sus espacios ya que no tienen ningún tipo de merecimiento, basta ver cómo los empleados públicos no pueden ascender porque eligieron al hijo del político, esa es una situación que tiene que parar, nosotros a la gente le vamos a dar voz y le vamos a dar las herramientas necesarias para que puedan cambiar su futuro”.

Por otra parte, el precandidato al Parlasur Mario Rosat mencionó, “fundamentalmente venimos a recuperar los valores de la política, la buena política, no hace falta matar a la gente como se viene haciendo, no es política eso, entonces nosotros planteamos una lucha ética, una revolución moral porque sin eso no podemos avanzar, entonces tenemos la suerte de que el partido Renovador Federal ha hecho el vínculo con la Libertad Avanza de Javier Milei que nos permite participar acá Jujuy, porque incluso a él también le pusieron varias trabas y hasta les cerraron la puerta y acá en Jujuy toda la comunidad lo sabe, pero gracias a Dios hemos entendido como es el cambiar y no es solamente poner jóvenes caras nuevas, nosotros lo que planteamos es que necesitamos gente decente, que respete a la gente y que nos represente, que cumpla con el mandato constitucional establecido en el preámbulo”.

Asegurando también, “creo que la gente claramente está diciendo hoy, que lo que tenemos no nos representan y lamentablemente son un puñado muy pequeño porque hay mucha mayor cantidad la gente de bien, además la gente que quiere estar bien, que quiere progresar, que quiere crecer ya que el jujeño hoy necesita poner a Jujuy en el camino del progreso, que el crecimiento que sea grande y no como está planteado, pujante para el bolsillo de los actuales funcionarios, por lo que necesitamos políticos y funcionarios que realmente se preocupen más por el bienestar de la gente, por la seguridad de la gente, que por la seguridad de mantener su silloncito”.

“A un trabajador no solo le tiene que alcanzar el sueldo para sobrevivir sino para subsistir y le tiene que permitir cierto bienestar que le permita crecer y a eso apuntamos”, agregó el precandidato.

Finalmente dijo Rosat, “no puede ser que por un puñado de delincuentes, de atorrantes, la mayoría de la sociedad vive en la miseria a un trabajador no solamente le tiene que alcanzar el sueldo para sobrevivir o para subsistir, sino que le tiene que permitir tener cierto bienestar que le permita crecer”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ