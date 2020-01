Imputaron a Pablo Rago por abuso sexual y se preguntan por Actrices Argentinas

El actor Pablo Rago fue imputado en la causa abierta por “abuso sexual” a la actriz Erica Basile en 2015. El abogado de la presunta víctima, Alejandro Cipolla, confirmó que se habilitó la feria judicial para continuar con el caso.

También se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una pericia psicológica para determinar si existe un trauma derivado del episodio denunciado por Basile. Cipolla acusó al Colectivo de Actrices Argentinas por no comunicarse con su defendida y tener amistad con Rago.

El actor Pablo Rago fue imputado por presunto “abuso sexual” contra Érica Basile, por un hecho ocurrido en el año 2015 y denunciado por la actriz en diciembre de 2019.

La justicia criminal aceptó la denuncia contra Rago al habilitar la feria judicial y ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una pericia psicológica a Basile para determinar si existe un trauma derivado del episodio denunciado.

La aceptación de la mujer como querellante y la medida de prueba fue ordenada por el Juzgado Criminal y Correccional 54, a cargo de Walter Candela.

Basile relató en su denuncia que conoció al actor en 2013, en un rodaje en Canal 9, y que comenzaron una relación.

“Había buena onda”, confirmó la actriz, madre de cuatro hijos.

Como parte de ese vínculo, en 2015, Basile aceptó concurrir al domicilio del actor para mantener un encuentro íntimo en el que Rago tuvo prácticas que ella no consintió, siempre según el relato de la denunciante.

Como consecuencia del episodio, la presunta víctima aseguró padecer “ataques de pánico”.

Alejandro Cipolla, abogado de la mujer, contó que fue habilitada la feria judicial para seguir con el caso. Rago tomó como abogados defensores a Fernando Burlando y a Alejandro Díaz.

Según los pasos judiciales a seguir, se practicara sobre Basile “un examen con facultativos especialistas en psicología y psiquiatría del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional para observar si se observan en la damnificada características propias de una mujer víctima de violencia de género, vulnerabilidad y del síndrome de indefensión adquirida”.

En los próximos días, Rago tendrá que poner sus peritos de parte para que la Justicia pueda realizar las pericias correspondientes. Desde la defensa del actor aseguraron que tendrían pruebas que podrían demostrar que la denunciante habría mantenido contacto con el actor luego del 2015 a quien le habría escrito para pedirle trabajo en reiteradas ocasiones.

“Rago está imputado, se va a tener que presentar y si se quiere ir del país va a tener que pedir permiso en el juzgado informando en dónde se va a encontrar”, dijo Cipolla en declaraciones al programa El Show del Espectáculo.

“En el caso de que las pericias, que se van a hacer entre febrero y marzo, den positivas, yo voy a solicitar la prisión inmediata”, agregó.

Tras recordar que los peritajes “marcan si la mujer está diciendo la verdad y si quedó un daño ocasionado de ese episodio de abuso”, Cipolla consideró entendible que Rago no haya dicho nada hasta el día de hoy, pensando que “esto era todo mediático”.

Sin embargo advirtió que ahora la situación cambió porque “está notificado y el Juzgado ya ordenó que se pidan los turnos correspondientes para las pericias psicológicas (para la víctima) y que se extraiga la conversación de WhatsApp (que existió entre ellos)”.

En relación al silencio del acusado, Cipolla hizo referencia al estreno de El Robo del Siglo (film protagonizado por Rago que llegará a las salas el 16 de enero) y manifestó que si fuera el abogado del actor “no le aconsejaría ir” ya que “analizándolo fríamente, a nadie le va a interesar otro tema más que este“.

“No creo que se vaya a presentar. Tiene la estrategia del olvido. Si vos te fijás, muchos programas de televisión, que son amigos, no tocaron el tema. Pero, más allá de que tome o no tinte mediático, judicialmente la causa está avanzando”, remarcó, para luego criticar la falta de solidaridad del Colectivo Actrices Argentinas con la denunciante.

“El colectivo de actrices no se comunicaron con Erica Basile que es actriz. Deben ser para personas que no les agradan. Thelma Fardín tampoco se comunicó. Deben tener amistad con Rago”, se quejó Cipolla.

En cuanto a cómo se encuentra su defendida, el letrado contó: “Érica está muy nerviosa. Hablé ayer cuando llego la cédula de notificación. Más allá de que fue víctima, recordarlo todo el tiempo y la notoriedad que alcanzó el tema es complicado por cómo se lo explica a sus hijos” concluyó.

Por su parte, en declaraciones al programa Nosotros en la mañana, Érica declaró: “Esto me venía perturbando hace años y lo vengo callando. No hablé con nadie. Con mi familia tampoco”. Y recordó que “había química entre los dos” y que por eso fue a la casa del actor: “Cuando llegué estaba todo muy bien, hasta que se presenta una situación que yo no esperaba, que no es lo que yo practico”.

“Me pide una práctica sexual, yo me niego y él se enoja, y se pone agresivo. Me empieza a insultar, a denigrar”, relató Érica, quien reprodujo las palabras que le habría dicho el actor al cuestionarla: “¿Para qué viniste?”. También explicó que previamente se habían besado. “Hasta ahí estaba todo bien, pero saltó con eso que no tenía nada que ver, al menos para mí. Yo no…”, dijo, interrumpiéndose, para luego confirmar que “directamente hubo penetración” sin su consentimiento.

“Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”, concluyó.

