Imputados de los disturbios por la reforma constitucional realizaron una presentación virtual

Todavía permanecen acusados más de 20 referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas, sobre los cuales se lleva la causa a juicio.

Todos ellos fueron acusados por la fiscalía de cometer diversos delitos durante los graves incidentes registrados en la Legislatura e inmediaciones en una manifestación contra la reforma constitucional el 20 de junio pasado, cuando se aprobó y se juró el texto normativo impulsado por el ex gobernador Gerardo Morales.

El profesor Iban Blacutt de la Izquierda Socialista comentó, “esta mañana hicieron una presentación virtual junto a todos los imputados y todo lo que estamos procesados justamente por lo que fue la brutal represión de la policía, el 20 de julio de aquel día negro para todos los jujeños en la cual nos acusan a nosotros justamente de haber provocado todo el desastre que hubo en la represión”.

Sobre la presentación dijo, “así que se hizo la presentación contra las imputaciones y de las pruebas pero no se pudo llevar a cabo la audiencia porque faltaba uno de los imputados porque la Fiscalía no pudo localizar a uno de los imputados, así que se suspendió esta presentación y la presentación de las pruebas y nos van a llamar en una semana, me imagino en la cual va a ser una jornada ya no virtual sino que va a ser presencial”.

Luego agregó, “nosotros estamos pensando hacer una invitación de apoyo a toda la población, como estuvimos el año pasado peleando y que nos ayudaron, invitarlos justamente a que nos apoyen en esta causa que nos armó el gobierno y recordemos que fue Gerardo Morales de la mano del del fiscal Funes que este nos persiguió a todos y hasta el día de hoy nos sigue persiguiendo justamente por lo sucedido el año pasado en la lucha contra la reforma”.

Así mismo continuó detallando, “hay varias imputaciones y son particulares para cada uno de los más de 20 imputados, con distintos tipos de argumentos que tiene la Fiscalía contra nosotros pero centralmente este está tratando de probar como si nosotros hubiésemos organizado lo que sucedió el año pasado, lo cual es una cosa muy difícil para nosotros, cuando realmente el culpable fue este el gobierno por no haber consultado a las comunidades originarias y al no haber esperado los tiempos. Recordemos que todo el llamado que se hizo para la Reforma fue muy rápido y no esperaron los tiempos, no se consultó y toda la población se levantó en contra de esta reforma que hoy día está vigente y el pueblo que en ese momento le estaba diciendo no a la reforma nos persigue a nosotros como los culpables justamente de todo lo sucedido en la provincia”.

Luego el referente expresó, “eso fue algo muy grave y está muy vivo en todos los jujeños, justamente ahora que se vuelve otra vez a retomar a nivel nacional con el RIGI, donde solamente las grandes inversiones vienen por los recursos a través de las comunidades originarias, así que otra vez con el saqueo y todo lo que se está viviendo una situación muy compleja en la cual todo aquello que dijo el gobierno de Gerardo Morales no lo estamos viendo, como la plata, el litio, la plata de Cauchari, no la estamos viendo, estamos pagando las facturas más altas del país, con lo cual se está viendo que esto es solamente para un sector el cual se está enriqueciendo y nosotros la población solo tenemos deudas y persecución políticas”.

Finalizó manifestando, “de todas maneras yo sigo laburando porque la verdad no alcanza además se ve que hay gente que no come diariamente y jubilados que a esta altura del mes no tiene plata lo cual es muy complejo y se ve que las políticas que dijeron en campaña fueron mentiras, ahora estamos viviendo las consecuencias y a pesar de que nos metan causas y de las persecuciones vamos a estar defendiendo a la gente porque nosotros le debemos eso a toda la población jujeña y también le pedimos el apoyo nuevamente ahora que se viene el juicio”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ