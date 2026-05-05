Impulso productivo: 19 emprendimientos recibieron el Sello Origen Jujuy

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción continúa fortaleciendo el desarrollo productivo y promoviendo identidad, competitividad y oportunidades concretas de crecimiento.

Se entregó el Sello Origen Jujuy a 19 emprendimientos y ya son 170 los emprendedores y empresas que recibieron el reconocimiento y que “forman parte de este ecosistema de herramientas que busca consolidar el reconocimiento, identidad y posicionamiento de la producción y los servicios jujeños”, expresó el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud.

En el marco del evento desarrollado en el Cabildo, Abud explicó que el reconocimiento contempla, a partir de un convenio firmado oportunamente con el Consejo de la Microempresa, el acceso a tasas diferenciales y mejores períodos de gracia; financiamiento para acompañar el crecimiento; reconocimiento provincial y oportunidades reales de desarrollo.

“Es un reconocimiento a la trayectoria, el esfuerzo y la generación de oportunidades y fuentes de trabajo genuino que se crean a partir del crecimiento de cada uno de los emprendimientos”, indicó el ministro, reafirmando en este sentido “la firme convicción de acompañarlos en cada paso de su desarrollo”.

“Compartimos el mismo lenguaje que los emprendedores y los empresarios para trabajar juntos y llevar nuestro sello al mundo”, afirmó, sosteniendo que “continuamos desarrollando estrategias y herramientas para distinguirnos, mostrar todo el potencial que tenemos al mundo y continuar transformando la matriz productiva de la provincia”.

Herramientas y acompañamiento para emprendimientos

A su turno, la directora de la Agencia de Comercialización, Constanza Leonarduzzi, felicitó a los emprendimientos distinguidos con el Sello Origen Jujuy, manifestando que “no se trata de solo un reconocimiento, sino que comprende herramientas, acompañamiento técnico y estrategias para la articulación y potenciación de todos los emprendimientos que se desarrollan en nuestra provincia”.

Expresó además que, con la continua evolución de nuevos servicios y emprendimientos, “la actualización de nuestro equipo es permanente” y con “una vocación de servicio abocada a fortalecer y potenciar nuestra marca en todos los mercados”.

Finalmente, invitó a “aquellos emprendedores y empresarios a formar parte este ecosistema de oportunidades para, juntos, seguir llevando a Jujuy a lo más alto”.

Acompañaron la entrega el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez, y las empresas que recibieron la distinción: Bodega Incahuasi; Domo Argentina SRL; Fuerza Chola; Gualicho Cueros; Mates “El Tata”; Sincronía; Ojos del mundo; SaKuRa; Romchi; La Huerta Tambo; Bodega El Bayeh; La Hurraca; Hierros La Quiaca; Fabrica de pastas Aranda – Indalif SRL; Tejedores Andinos; Niva; Don Paulino; Whitw Business Solutions SRL y Jana Transporte.