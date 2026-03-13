Impulsan la exención de tasas para mujeres emprendedoras en San Pedro

En una sesión del Concejo Deliberante cargada de simbolismo y debate político, los concejales Julio Moisés y Juan Pablo Baigorria Dalal, presentaron un Proyecto de Ordenanza clave para el sector productivo femenino: la exención de tasas e impuestos municipales para todas las mujeres emprendedoras durante el mes de marzo.

La iniciativa surgió tras un emotivo homenaje a referentes sociales de la ciudad, entre ellas Sandra Girón (Alma Fuerte), Liliana Correa (Luz al Rescate), María González (Estrellas Amarillas) y las autoridades de ASPER, Nélida Montero y Sonia Brunet, por sus 25 años de trayectoria.

Sin embargo, el concejal Julio Moisés fue contundente al señalar que el reconocimiento simbólico es insuficiente:

“Tengo claro que los homenajes no pagan las cuentas ni sostienen un emprendimiento. El reconocimiento debe ser con políticas públicas reales. Queremos que ese dinero quede en el bolsillo de la mujer que trabaja, que produce y que sostiene a su familia”.

Pese a la intención de Moisés y Baigorria de dar una respuesta inmediata a las vecinas, el bloque radical decidió no tratar el proyecto sobre tablas y enviarlo a comisiones, postergando el beneficio económico.

“Lamentablemente, el oficialismo prefirió la burocracia antes que el alivio fiscal para nuestras emprendedoras”, expresaron los autores del proyecto. “Desde nuestro lugar, vamos a seguir insistiendo: las mujeres de San Pedro no necesitan solo un aplauso, necesitan un Estado que las acompañe en su crecimiento económico con justicia social”.

Con esta medida los concejales peronistas ratifican su compromiso de transformar el discurso de igualdad en hechos concretos que fortalezcan el crecimiento de las mujeres de la ciudad.