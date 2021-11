Importante muestra de la Coordinación de Educación para Jóvenes y Adultos.

El mismo se realizó esta mañana en el predio municipal conocido como anfiteatro de “Las Lavandera”, donde expusieron desde los distintos centros educativos de San Salvador de Jujuy.

Realizaron la presentación por parte de la Coordinación de Educación para Jóvenes y Adultos además se conocieron las propuestas educativas para personas que no han terminado el primario, como tampoco el secundario.

El licenciado Alarcón comentó, “en la culminación de la Semana de la Educación para Jóvenes y Adultos marca una instancia de socialización de todos los trabajos que se vienen realizando en los Centro Educativo de Terminalidad Primaria en la Jujuy y en la sede del Plan Fines que es la sede de Terminalidad Secundaria que tenemos desplegada a nivel comunitario en toda la provincia”.

Luego agregó al respecto, “hoy los docentes y los estudiantes están mostrando alguno de los proyectos de acción que llevan adelante en estos espacios educativos, la terminalidad primaria y secundaria actualmente ya cuentan con nuevos planes de estudios actualizados que forman parte de los nuevos diseños curriculares que han sido aprobados hace tiempo, lo que significa que tenía que haber una actualización y una transformación curricular de la educación de adultos en la provincia, que viene a cambiar viejos paradigma de la educación del adulto, porque un adulto no es un niño ni un adolescente, por lo tanto requiere un tiempo, espacio y saberes diferentes, porque el docente trabaja con un par no con un niño, por ello la construcción de saberes es diferente”.

Acotando además, “dentro de esa estructura la primara trabaja con 3 ciclos, 1 ciclo de alfabetización, 1 de formación por proyectos y 1 ciclo de formación integral, que en este caso vienen a mostrar los proyectos de acción que han desarrollado y que hace una síntesis entre la teoría y la práctica, cómo implementan esos saberes en situaciones problemáticas como ser violencia de género, medio ambiente, derecho y ciudadanía, todo tiene que ver con los nuevos planes de estudio que están en las currículas”.

Sobre el funcionamiento del mismo expresó, “durante toda la semana hemos desarrollado instancias regionales, el lunes en Perico, el martes en Libertador y San Pedro, el miércoles en La Quiaca y Humahuaca y hoy culminamos la jornada central en la Capital, lo que muestra que la educación de adulto está trabajando en la terminalidad primaria y secundaria en todas las regiones educativas”.

Con respecto a la pandemia mencionó, “ha sido un gran desafío personal, profesional y político porque nosotros tenemos desplegados por todo el territorio muchísimos centros de terminalidad y el tema de la conectividad y la tecnología es más complicada para los adultos, así que ha sido todo un abordaje y construcción de estrategias para llegar a todo el territorio y no dejar que nuestros estudiantes dejen su posibilidad de terminalidad educativa, hemos tenido que trabajar con todos los equipos, docentes, pedagogos, en guías didácticas, cartillas, cds gravados, video y así llegar en acuerdo con los municipios, casas por casa de nuestros estudiantes, todo fue un desafío pero con la decisión de no romper los vínculos con nuestros estudiantes, también hemos extendido el ciclo lectivo, tampoco no hemos parado y este año recuperando la presencialidad ha sido mayor el retomar y el recuperar aquellos estudiantes que quedaron en el camino, se logró la reincorporación cumpliendo todas las normativas que exigían los protocolos establecidos para realizar las actividades, porque nuestros centros educativos no funcionan en escuelas, sino que funcionan en iglesias católicas, centros vecinales, clubes, salones municipales, etc.”.

Además Alarcón se refirió específicamente al trabajo a nivel provincial, “el sistema educativo provincial tiene las ofertas educativas para todos los niveles y todas las edades hay ofertas educativas que son obsoletas y no están adecuadas a la realidad, no podemos pensar en una secundaria de 5 años para los adultos, por ello era necesario reformar y actualizar normas con nuevos diseños curriculares y hoy la secundaria para adultos cuenta con planes de estudio de 3 años y es lo mismo para la primaria, a dichas ofertas educativas se debe adaptar por regiones y por contexto, no es lo mismo la zona urbana que la zona rural, hay docentes y escuelas más presentes en determinado lugar, por ello era necesario una reorganización curricular, luego una organización administrativa, respondiendo a las demandas territoriales y hoy el sistema educativo tiene las ofertas educativas necesarias tanto primarias como ser las escuelas nocturnas o vespertina que son 33 en toda la provincia y los centros de terminalidad y también tenemos los centros educativos de terminalidad la primaria en las unidades penitenciarias, tanto federales como provinciales, después tenemos las ofertas educativa secundarias provinciales que son bachillerato a distancia, escuelas de jóvenes y adultos, bachilleratos acelerados, los CEIJAs, el Plan FINES y una seria de instituciones nuevas que tienen una matrícula importante”.

“Ahora estamos en la aprobación de una nueva oferta educativa que es el secundario para adultos en zona rural que el año que viene va empezar a funcionar en aquellas localidades de difícil acceso donde no hay equipos de docentes ni escuelas secundarias cercanas”, adelantó el coordinador.

Finalmente agregó, “toda la información está disponible en la página del Ministerio de Educación de la provincia o en el Facebook, Plan, también lo pueden buscar y así en todas las redes sociales va a haber información de la educación para los adultos de la provincia de Jujuy, así que gracias por hacer conocer que la educación para el adulto en Jujuy también está en crecimiento y que tiene todas las posibilidades parar lograr la inclusión educativa, la inclusión social y la inclusión laboral en muchos casos”.